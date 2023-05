El premier Alberto Otárola confía en que el Congreso rechace en segunda votación el dictamen que eleva las penas para los delitos de difamación y calumnia a través de los medios de comunicación, conocida también como la Ley Mordaza.

“Espero que esta ley no se apruebe. En mi opinión no me parece adecuado que se pretenda normar al respecto. La conflagración de derecho que se da entre la libertad de prensa y el derecho a la intimidad y al buen nombre de las personas tiene que ser resuelta en su momento por los órganos de justicia y no a través de este tipo de leyes”, señaló el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros.

Otárola expresó que el Ejecutivo estará expectante de esta decisión del Congreso para eventualmente tomar acciones.

El Pleno postergó ayer la segunda votación de este dictamen. en medio de la ausencia del presidente de la Comisión de Justicia, Amércio Gonza, quien inesperadamente viajó al extranjero un día antes y debía sustentar esta iniciativa.

En los últimos días y tras la serie de cuestionamientos a la eventual aprobación de la ley, el proyecto impulsado por Perú Libre parece perder apoyo de las bancadas. Precisamente, el vocero de esta agrupación, Flavio Cruz, pidió que la iniciativa vuelva a una pausa.

Para la vocera de Fuerza Popular, Patricia Juárez, todo habría sido parte de una “jugarreta” de Cruz para impedir que se vote el dictamen que, dijo, ya no tiene los votos necesarios para su aprobación. “Quieren mantener a la prensa en vilo”, denunció.