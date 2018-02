Alberto Otárola sobre caso Fasabi: “Han actuado por mandato político”

¿Cuál es su opinión sobre las conclusiones de la comisión del Congreso que investigó la muerte de Emerson Fasabi?

Si se llega a confirmar las conclusiones que ha compartido la prensa, significaría la máxima arbitrariedad con la que ha actuado una comisión parlamentaria. No han tomado en cuenta el testimonio de tres peritos, todos oficiales, que concluyeron que el lamentable fallecimiento de Fasabi fue por causas naturales, no hubo ninguna mano ajena.

¿Cuestiona el peritaje encargado por la comisión?

Se trata de un perito de parte que es risible si lo comparamos con los peritajes de la Fiscalía y la Policía. El señor Rolando Reátegui quiere sustituir a la Fiscalía y al Poder Judicial.

¿Le preocupan las imputaciones de la comisión?

Sinceramente, no nos preocupa lo que vayan a concluir porque eso se va a caer inmediatamente ante cualquier instancia judicial. Lo preocupante de este caso es la impunidad con la que actúa una comisión a la que todos los peruanos pagamos con nuestros impuestos. No existe derecho a defensa, no hay presunción de inocencia, no hay debido proceso legal, simplemente actúan por mandato político.

También hallan responsabilidad en Humala.

Decir eso es una irresponsabilidad del tamaño de una catedral. Lo único que están haciendo es abusar de la inmunidad parlamentaria para dilapidar honras, al sustituir al Poder Judicial.