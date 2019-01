Alberto Oliva: "No confío en el trabajo que hace Constitución" [ENTREVISTA]

Preside la Comisión de Justicia , la misma que ya aprobó su predictamen sobre la Junta Nacional de Justicia. Critica a la Comisión de Constitución por demorar la aprobación del proyecto de ley y duda de que esta lo tenga listo el 29 de enero.

Usted sostiene que la Comisión de Constitución dilata la aprobación del proyecto de ley sobre la Junta Nacional de Justicia (JNJ), pero su presidenta dijo que no hay atraso y que finalizan el 28 de enero. ¿A quién creerle?

-El 28 de julio, el presidente dijo que presentaría un paquete de siete proyectos para reformar el sistema judicial. La presidencia del Congreso los dirigió a las comisiones de Constitución y de Justicia. Se ha tenido de agosto a diciembre para poder examinarlos…

Ambas comisiones tenían que elaborar los proyectos para el referéndum…

-Sin embargo, la Comisión de Constitución no concluye hasta hoy en dictaminar los proyectos referentes a la JNJ. Y los proyectos de reforma de justicia los hemos dictaminado entre agosto y diciembre.

¿Y el proyecto de la JNJ que permitirá elegir a jueces y fiscales?

-Ambas comisiones reciben el proyecto de JNJ el 18 de diciembre. Nosotros hemos trabajado desde el día uno. Hicimos cuatro sesiones, invitando a ministros, juristas, jueces, fiscales.

Lo mismo hizo Constitución.

-El viernes 18, la Comisión de Justicia aprobó el proyecto de la JNJ. Y Constitución no lo dictamina aún.

¿Su comisión aprobó su proyecto con 33 artículos observados, con cargo a una nueva redacción?

-No, no, no. No son 33, son cambios mínimos.

¿Cuántos artículos son?

-No tengo el número exacto, son mínimos. Pero ya han sido reformados, aprobados y votados. Ya terminamos nuestro dictamen y se ha presentado a la Mesa Directiva.

Volviendo al retraso, la presidenta de la Comisión de Constitución dijo que el 28 de enero terminarían. ¿Cuál es la dilación?

“Hacemos un llamado a la comisión presidida por Rosa Bartra a fin de que puedan dictaminar, a la brevedad posible, los proyectos de ley vinculados a la Reforma del Sistema de Justicia", señaló Oliva (Foto: GEC)

-Nuestra preocupación es que la legislatura termina el 30 de enero. Nosotros hemos dictaminado en los plazos establecidos; Constitución, no.

Son seis días hábiles, ¿es un gran retraso?

-Ojalá que dictaminen el 28, pero, en verdad, me queda la duda, porque tenemos otros proyectos sobre la reforma del sistema de justicia que aún no terminan de dictaminar. Me parece que acá hay otra intención y es que este proyecto no se apruebe en esta legislatura.

El presidente del Congreso dijo que si era necesario, extendía la legislatura.

-Estoy seguro de que la ampliará si es necesario. Si terminan como dicen el 28, tendrán que presentar el predictamen aprobado y enviarlo a la Mesa. Imagino que lo harán el 28 o el 29. He percibido el compromiso que tiene el presidente del Congreso para sacar este tema.

¿Cuál es la prisa por seis días hábiles?

-Necesitamos que la JNJ ya empiece a funcionar, tenemos un CNM desactivado. Hay denuncias a jueces y fiscales.

Pero su comisión ha aprobado un solo texto, Constitución dos; uno de ellos, que ya está aprobado, es el de la Comisión Especial que nombrará a la Junta Nacional de Justicia. Se puede votar en el Pleno y se avanza…

-Nosotros hemos acumulado ese proyecto con el de la JNJ. Constitución toma lo propuesto por el defensor del Pueblo que la Comisión Especial no tenga carácter transitorio, como lo indica el proyecto del Ejecutivo, se selecciona a los integrantes de la JNJ y esta termina su función. El defensor quiere que la Comisión Especial vea temas de la JNJ y continúe una vez instalada esta. Pero es un organismo autónomo.

El defensor dijo en Perú21 que podía morir un miembro de la JNJ o ser destituido. ¿Quién nombra a los reemplazantes si la Comisión Especial está desactivada? Habría que convocarla nuevamente…

-Hay suplentes en la JNJ. Ellos mismos pueden solucionar ese tema. Es un organismo. Además, a los denunciados los ve el Congreso.

¿Se nombrarían a sí mismos?

-La Comisión Especial debe ver solo el nombramiento de la JNJ. Eso se discutirá en el Pleno. Yo estoy en desacuerdo con lo planteado por el defensor.

¿Si se discute en el Pleno el proyecto de Constitución sobre la creación de la Comisión Especial, esta ya podría ir instalándose y comenzar el proceso de nombramiento de la JNJ? ¿Por qué dice que hay retraso?

-La Comisión de Justicia ha cumplido con los plazos establecidos por el Ejecutivo y con las expectativas de la población. Hay malestar por los casos de corrupción; por eso tenemos que apurar la creación de la JNJ.

¿No es una crítica política y no técnica? Son solo seis días hábiles, se puede instalar la Comisión Especial…

-Esa es mi posición. Lo que pasa es que yo no confío en el trabajo de la Comisión de Constitución. Un ejemplo, el 2 de enero se presentó el proyecto del Ejecutivo para declarar en emergencia el Ministerio Público. La Comisión de Constitución convocó a una sesión el 15 de enero para debatirlo y lo mandó al archivo. Mire nomás cómo trabajan. Deberían dar prioridad a este proyecto necesario y urgente de la Junta Nacional de Justicia. Esa es mi posición y esperemos que Constitución termine el 28 de enero.

¿Su posición no debe estar sustentada?, si en pocos días la Comisión de Constitución aprueba el proyecto de JNJ, si ya aprobó el relativo a la Comisión Especial y el defensor dijo que ya están trabajando aún sin ley…

-Ojalá pueda hacerlo.

¿Es un problema de fe, de creencia?

-(Ríe). En verdad, con su comportamiento en el Congreso con los proyectos del Ejecutivo que han llegado a las comisiones de Constitución y Justicia, no se ve en Constitución un compromiso de sacarlos adelante y se necesitan para el país.

¿Lo pueden acusar de faltar a la verdad?

-No es eso. Los proyectos para la reforma del sistema de justicia nosotros los terminamos el 19 de diciembre y Constitución aún no. ¿Acaso hay compromiso?

¿Más importante que la rapidez no es que el proyecto de JNJ esté bien elaborado y no caigamos en lo que fue la ley del CNM?

-Esperemos que Constitución cumpla, se enviará al Pleno y ahí lo discutirán todos los parlamentarios.

¿El proyecto del Ejecutivo sobre la creación de la Comisión Especial y la Junta Nacional de Justicia era malo?

-No.

¿Qué han variado en su comisión?

-Sobre todo cambios solicitados por los congresistas en cuanto al perfil de los miembros de la JNJ. Para el CV del postulante se ha incluido la prueba de confianza, sobre el examen escrito, y que la ONPE se encargue de la elección de los representantes de universidades públicas y privadas…

Eso y la prueba de confianza son una propuesta del defensor…

-Se hicieron a pedido de los congresistas.

¿Cómo han resuelto el debate de si prima la meritocracia o la igualdad de género?

-Hemos aprobado la equidad, una participación equilibrada de hombres y mujeres.

¿Qué pasa si las mujeres no alcanzan el puntaje y los hombres sí?

-En todo caso, se le daría la oportunidad más a la mujer. Es por un concurso público por orden de mérito…

Pero no están aplicando la meritocracia…

-Si hubiera tres hombres y tres mujeres, la séptima sería una mujer.

Si cinco hombres salen con más puntaje, ¿cómo lo manejan?

-Ja, ja, ja. Estamos por la igualdad dándole una participación equilibrada a las mujeres y hombres…

¿Adiós, meritocracia?

-Quienes conforman el comité especial tendrán que elegir de acuerdo a las funciones y al reglamento que apliquen.

El reglamento no puede ser contrario a la ley que se apruebe.

-Sí. En todo caso, hemos aprobado nuestro predictamen. Saludo que la Comisión de Constitución esté haciendo mesas de trabajo el miércoles, jueves y viernes. Dicen que el lunes terminan su predictamen. Ellos son primera comisión y nosotros, Justicia, segunda comisión. Los dos predictámenes subirán al Pleno para ser discutidos y se consideran los aportes que al final harán consenso por parte de todos los congresistas.

El dictamen de la Comisión de Justicia no se discutirá por ser segunda comisión…

-Los dos predictámenes se entregan al Pleno…

Solo se vota sobre el predictamen de la primera comisión, Constitución.

-Claro, el nuestro será discutido también…

Pero el reglamento estipula que se vota el dictamen de la primera comisión, Constitución.

-Exacto, exacto. La señora Rosa Bartra sustentará el proyecto y ahí se harán modificaciones con las propuestas de los congresistas. Nosotros hemos tratado de mantener el proyecto original del Ejecutivo. Ojalá que se pueda llegar a un consenso.

Difícil, ¿no? Difieren en varios puntos fundamentales, la meritocracia…

-En el Pleno se verá. Nosotros hemos hecho nuestro trabajo de manera responsable. Veremos cuando se vote.

La Comisión de Justicia aprobó que el postulante a la JNJ no puede tener siquiera una investigación judicial o denuncia. ¿Eso no es ir contra la presunción de inocencia?

-Se trata de que los postulantes sean transparentes y honorables, que no tengan ningún proceso. Cierto que toda persona tiene derecho a la presunción de inocencia…

¿Entonces?

-Le repito, son posiciones de los integrantes de la Comisión de Justicia.

¿Algún jurista, fiscal, juez invitado estuvo por no tomar en cuenta la presunción de inocencia?

-No. Viene de los colegas parlamentarios.

¿Por qué no se reúnen las comisiones de Constitución y de Justicia?

-Ningún congresista de Justicia lo ha solicitado.

El defensor pidió una reunión conjunta para que la Comisión Especial expusiera el nuevo modelo de control y sanción a jueces y fiscales. ¿Por qué Justicia no aceptó?

-Porque ya habíamos avanzado con nuestro trabajo, ya estábamos en la recta final. Una sesión conjunta era retroceder. Ya habíamos escuchado al defensor. Era innecesario.

Se trata de una de las leyes más importantes para el país. ¿No valía la pena?

-Claro que es importante y el país espera que la ley se apruebe rápido.

¿Qué perfil tienen los jueces y fiscales según el predictamen de Justicia?

-Que sean personas honorables y profesionales destacados que manejen también el tema jurídico.

¿Y cómo se refleja esto en el predictamen de Justicia?

-Son varios requisitos que se han aprobado. Le enviaré el predictamen.

La Comisión de Justicia señala en su predictamen que jueces y fiscales pueden ser cambiados a los tres y siete años. La Defensoría y otros sostienen que en el tercer año se realiza una evaluación para capacitar, no para sancionar o separar.

-La evaluación debe ser permanente, constante. Eso es lo que se ha aprobado en la Comisión de Justicia. Veremos de llegar a un consenso en el Pleno.

Usted sabe que se votará sobre el proyecto de Constitución, y si alguien plantea una modificación, se vota y listo, no hay consenso entre los dos predictámenes…

-Claro, eso definitivamente no se dará. Habrá legisladores que harán propuestas que pueden ser incluidas como tampoco no.

Alberto Oliva, presidente de la Comisión de Justicia, pidió opiniones para complementar el debate sobre la JNJ. (Foto: Congreso de la República)

"BUSCAN SABOTEAR EL TRABAJO"

¿El Congreso debe revisar o discutir el acuerdo con Odebrecht?

-Son temas reservados. Los fiscales encargados manejan su propia autonomía. La filtración ha buscado sabotear el trabajo que se está realizando.

¿Por qué?

-Porque esperamos las declaraciones del señor Barata, son muy importantes.

Barata ya declaró y es colaborador eficaz o aspirante a.

-Claro. Pero justamente estaban programando una nueva reunión para poder recoger sus declaraciones, ¿no? Que diga la verdad.

¿Qué seguridad tiene de que dirá cosas nuevas?

-No sabemos, por eso es que hay que escucharlo.

¿En cuanto a montos, proyectos incluidos, el acuerdo es conveniente para el país?

-En ese tema, el Ministerio de Justicia tiene que dar su opinión, ¿no?

¿El acuerdo, tal como lo conocemos, es conveniente para el país?

-Sí es conveniente.

¿No importa que paguen poco, que…?

-Eso lo tiene que decir el ministro de Justicia. Lamentablemente se ha filtrado.

El 8 de diciembre, IDL Reporteros ya había filtrado una buena parte.

-Eso es lo que se ha visto en los medios.

El presidente está siendo investigado en la Comisión de Fiscalización. ¿Necesario?

-Cuando estuvo en su empresa, no era funcionario público. Él ha dicho que se somete a las investigaciones.

¿Mintió o no al no decir que su empresa contrató con Odebrecht?

-No mintió. Están buscando otras cosas, hay interés de que vaya por el camino del ex presidente PPK, pero el presidente está haciendo un gran trabajo de lucha contra la corrupción.

¿Debió decir que fue apoderado de Graña y Montero?

-Eso se tendrá que demostrar, ¿no?

¿El ex presidente Fujimori debería cumplir arresto domiciliario?

-Creo que por su avanzada edad y por la enfermedad que tiene, sí. Hay un proyecto que favorece a las personas de edad. Sería importante considerarlo para que el señor esté tranquilo en su casa. Hubo un proyecto de ley que trató de aprobarse entre gallos y medianoche. Depende del titular del Congreso agendarlo.