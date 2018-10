El ex presidente Alberto Fujimori dejó a un lado los recursos judiciales para contrarrestar la anulación de su indulto y, apelando a la compasión de las autoridades, hizo ayer un pedido desde la camilla de la clínica en la que se encuentra, en Pueblo Libre : “No me condenen a muerte, ya no doy más”.

Un día después de que el juez supremo Hugo Núñez concluyera que la excarcelación de Fujimori, otorgada en diciembre pasado por el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski, tuvo “irregularidades”, el ex mandatario reapareció para pedir por su salud.

“Quiero decirle hoy a las autoridades y a los políticos que, por favor, no me usen como arma política porque ya no tengo fuerza para resistirlo. Quiero pedir al presidente de la República (Martín Vizcarra) y a los miembros del Poder Judicial una sola cosa: por favor, no me maten. Si regreso a prisión, mi corazón no lo va a soportar, está demasiado débil para volver a pasar por lo mismo”, manifestó a través de un video que publicó en sus redes sociales.

El pronunciamiento del ex jefe de Estado sucedió mientras estaba a la espera de que el magistrado Núñez admitiera o no la apelación que presentó el miércoles su abogado, Miguel Pérez Arroyo.

Pero la decisión del juez se conocerá recién hoy, confirmaron fuentes judiciales a Perú21.

De ser positiva para el ex presidente, será elevada a la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, que preside el juez supremo Jorge Luis Salas Arenas y que integran sus colegas Araceli Baca Cabrera y José Neyra Flores.

Con ese recurso judicial, Fujimori busca que la sala suspenda el fallo de Núñez hasta que se emita una sentencia firme. Es decir, hasta que la anulación del indulto sea confirmada o rechazada en segunda instancia.

De suceder lo primero, Fujimori tendrá que regresar a la cárcel a cumplir con la condena de 25 años de prisión por crímenes contra los derechos humanos que le dictó el Poder Judicial en 2009.

“Solo pido humanidad”

Ya entrada la noche de ayer, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, usó las redes sociales para volver a manifestarse por la situación de su padre.

“Con profunda pena, no puedo dejar de compartir el llamado de justicia que hace mi padre desde la clínica, aferrándose a la esperanza de mantener su ya recortada libertad dictada por la ley y limitada más aún por su delicado estado de salud. Solo pido humanidad”, tuiteó.

Un día antes, la ex candidata presidencial había calificado el fallo judicial de “injusto e inhumano”. “Invoco a nuestros enemigos políticos. A ellos les digo ‘ya basta’, alto al cálculo político, al odio y al ensañamiento”, declaró a la prensa.

Como era de esperarse, ayer hubo reacciones también desde otras instancias. Primero, el ministro del Interior, Mauro Medina, garantizó que la Policía Nacional está cumpliendo con la sentencia, que dispone la ubicación y captura del ex mandatario.

Sin embargo, Medina aclaró que se debe respetar la salud del condenado y, por ello, explicó que los doctores deben dar el alta médica para proceder con la detención.

“ El intervenido (Fujimori) está con personal de resguardo actualmente, solo estamos a la espera de la disposición que tenga que ver con el alta (médica) y que sea conducido al lugar que el INPE tendrá que determinar”, manifestó a Canal N.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también se pronunció y celebró la resolución judicial.

“La CIDH saluda la decisión de la Corte Suprema de Justicia del Perú de anular indulto a Alberto Fujimori. Decisión cumple con estándares interamericanos de memoria, verdad y justicia, combate la impunidad y cumple con garantía de justicia para víctimas de crímenes de lesa humanidad”, manifestó el ente desde Twitter.

En junio del 2000 y febrero de 2006, la CIDH interpuso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) una demanda contra el Estado peruano por los crímenes en los casos Barrios Altos y La Cantuta, respectivamente, que se registraron durante el gobierno fujimorista (1990-2000).

En ambos casos, la Corte IDH resolvió que el Estado debía investigar y juzgar a los responsables de los delitos, siendo uno de estos el ex presidente Alberto Fujimori.

Otro que tomó la palabra fue el presidente del Tribunal Constitucional (TC), Ernesto Blume, quien manifestó que toda decisión judicial “debe cumplirse”. Sin embargo, aclaró que ello no impide a las partes a interponer apelaciones si consideran que esta afecta su derecho a la defensa.

“Hay que esperar que la decisión del juez supremo sea revisada por el superior jerárquico y ahí estaría cerrándose el camino del incidente formado en el proceso de ejecución de sentencia que condenó a Fujimori”, explicó en entrevista con Canal N.

Asimismo, Blume indicó que, a través de un hábeas corpus, alguna de las partes que esté en desacuerdo con el fallo puede abrir el camino constitucional.

Tenga en cuenta

Desde la clínica en la que está internado su padre, Keiko Fujimori anunció que Fuerza Popular evaluará el proyecto de ley de libertad anticipada que beneficiará al ex presidente Alberto Fujimori.



Keiko insistió en que el video que grabó su padre lo muestra con “fragilidad y deterioro”.



Fujimori fue indultado por el mandatario Kuczynski en diciembre de 2017.



