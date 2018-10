El suspendido congresista, Kenji Fujimori , tuvo duras palabras respecto a su ex partido político cuando estaba siendo investigado por el caso de los 'Mamani videos', en los que apareció presuntamente negociando votos para no vacar al ex presidente Pedro Pablo Kuczynski .

En una entrevista realizada por la periodista Mávila Huertas en mayo de este año, el congresista suspendido afirmó que "no perdonaría" a la bancada de Fuerza Popular, que en ese momento cuestionaba la presunta compra de votos a cambio del indulto.

"Si a mi padre lo regresan a la cárcel, jamás se lo voy a perdonar a Fuerza Popular", fueron las palabras del menor de los Fujimori, quien luego de las investigaciones fue suspendido del Congreso.

Recuerda cuando Kenji Fujimori dijo que no perdonaría a FP si su padre regresaba a prisión. (Canal N)

En enero de este año, la bancada de Fuerza Popular emitió un comunicado oficial en el que "saludaban la libertad del ex presidente Alberto Fujimori Fujimori, a pesar de discrepar con la forma en que se logró".