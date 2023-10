El expresidente Alberto Fujimori compareció esta mañana ante la Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, tribunal al que solicita la restitución del indulto humanitario que le concedió Pedro Pablo Kuczynski en 2017 y que fue anulado por la Corte Suprema en 2018.

Durante su participación en audiencia virtual, el exdictador argumentó que el Tribunal Constitucional ya se pronunció a favor de su indulto, por lo que exigió su ejecución. Además, indicó que este fue anulado injustamente, dado su precario estado de salud, que desde entonces ha venido deteriorándose aún más.

“Considero señor presidente de esta digna sala que la anulación del indulto humanitario fue totalmente injusta, sin fundamento alguno. Yo me encuentro con una salud deteriorada, tengo 85 años y desde la anulación del indulto que se me concedió al final del 2017 he tenido una intensificación de la gravedad de mi salud”, explicó.













En esa línea, Fujimori reiteró su inocencia respecto a la sentencia a través de la cual la Corte Suprema lo encontró culpable por homicidio mediato en los casos de Barrios Altos y La Cantuta.

“Yo me considero, primero, totalmente inocente de esta condena de supuesto secuestro agravado y crímenes por autoría mediata. Segundo, considero que el indulto fue debidamente sustentado y que las enfermedades se han ido intensificando con el tiempo, como lo he dicho”, detalló.

Como se recordará, el expresidente viene cumpliendo una condena de 25 años de prisión efectiva desde el año 2009. Actualmente se encuentra recluido en el penal de Barbadillo (Ate).