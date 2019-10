Pide unidad. El expresidente Alberto Fujimori se pronunció a través de una carta de puño y letra donde aclaró que lamenta “hondamente” que la desunión perjudique el partido político que fundó.

“Esta desunión que afecta más aún mi estado de salud no puede continuar, por lo que les pido a todos los que me aprecian para que me apoyen”, se lee en la carta.

El sentenciado exmandatario retornó al penal de Barbadillo en Ate el 23 de enero luego de que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informara que puede ser atendido de manera ambulatoria en el penal de Barbadillo.

Fujimori debió ser trasladado a un local penitenciario el 3 de octubre del 2018, luego que el juez Hugo Núñez Julca determinara que el indulto humanitario que recibió del expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) el 24 de diciembre del 2017 era nulo.