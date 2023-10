Perú21TV conversó con el abogado del expresidente Alberto Fujimori, Elio Riera, quien informó que el Poder Judicial declaró la prescripción de la acción penal en contra de su patrocinado por los casos Caraqueño y La Cantuta.

De acuerdo al letrado, fue el propio Ministerio Público el que solicitó la prescripción al corroborar que “no puede continuarse con la investigación por tratarse de un delito de asociación ilícita para delinquir”. El paso del tiempo habría hecho inexigible la persecución penal respecto a dicho delito.

En esa línea, Riera enfatizó que la resolución de la Cuarta Sala Penal Especializada presidida por la jueza Miluska Cano respaldaría la tesis de que el expresidente nunca cometió delitos de lesa humanidad, ya que si ese fuera el caso “tendría que continuarse la investigación”.

“Existe un reconocimiento implícito de que no nos encontramos ante un delito de lesa humanidad. Y eso nos va a servir muchísimo para demostrar que, en los procesos de La Cantuta y los que están pendientes, el expresidente no cometió ningún delito de lesa humanidad”, agregó.

Finalmente, agregó que esta decisión apoyaría el pedido de ejecución del indulto que Pedro Pablo Kuczynski otorgó a Fujimori en 2017, “con lo cual procedería su excarcelación”.

“Con respecto al tema del indulto, la Corte emitió un pronunciamiento indicando que el indulto sería no aplicable porque no sería utilizable para temas que involucren delitos de lesa humanidad. Entonces, ahora yo tengo dos argumentos para la Corte. Uno, ¿dónde está la sentencia por la cual el expresidente haya sido condenado por lesa humanidad? Eso no existe. Dos, si quisiera pensarse que por incluirse en un párrafo de la sentencia de La Cantuta, estos delitos podrían ser equiparados, pues ya no, pues no hay ningún elemento que permita sostener ello. Por lo tanto la viabilidad del indulto tenía que haberse dado en su momento”, detalló.