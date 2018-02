A dos meses de recibir el indulto humanitario, el ex presidente Alberto Fujimori no ha pagado ni un centavo de la reparación civil por las condenas por corrupción que recibió, informó el procurador anticorrupción Amado Enco.

“ A la fecha no ha pagado absolutamente nada”, señaló a la agencia Andina.

El abogado de Estado indicó que tampoco ha dado muestras, ni él ni su abogado, de querer abonar algo de la deuda.

Este es uno de los montos que por reparación civil debe Fujimori.





La reparación civil fue tasada en S/27'470,000 por las sentencias acumuladas por delitos de corrupción. Sin embargo, por los intereses generados esta deuda creció a S/51'682,222.

Información oficial del Ministerio de Justicia

“Mientras él viva, corresponde que la deuda sea honrada solo por él”, expresó al descartar que otra persona también la obligación de pagar.

Enco precisó que el pago de la reparación civil no caduca en tanto no sea cancelada o el acreedor no persista en cobrarla. Reiteró, además, que el indulto humanitario concedido a Fujimori no lo libera de cumplir con pagar su deuda al Estado.