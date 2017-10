Alberto Fujimori es el líder histórico del fujimorismo, dice Leyla Chihuán

La congresista de Fuerza Popular, Leyla Chihuán, manifestó que el líder histórico de su partido es Alberto Fujimori.

"Veo por todos lados, en cuanto se habla de Fuerza Popular la foto del ingeniero Fujimori como el líder histórico y de Keiko como la lideresa actual del partido", manifestó.

No obstante, expresó que prefiere no pronunciarse sobre las declaraciones de sus colegas y de ex funcionarios fujimoristas "porque los quiero y respeto mucho.

"Fuerza Popular tiene que trascender a los apellidos si es que estamos tomando a bien lo que se está haciendo hasta el momento. Queremos un partido que sea sólido y que siga en el tiempo, no que cuando algún Fujimori falte no esté presente Fuerza Popular", aseguró.