Junta médica evalúa al ex presidente Alberto Fujimori en clínica Centenario

Luego que se suspendiera dos veces la evaluación médica al ex presidente Alberto Fujimori ,—una por disposición de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema y otra porque uno de los integrantes del equipo a cargo no pudo acudir— una Junta Médica evalúa al ex mandatario en la Clínica Centenario, informó RPP.

Los peritos del Instituto de Medicina Legal deberán realizar un examen médico para conocer si existen razones médicas que lo obligen a seguir internado en el nosocomio o si el procedimiento puede realizarse en un centro penitenciario.

Fujimori se encuentra en dicha clínica desde el 3 de octubre de 2018, luego que la Corte Suprema dejara sin efecto el indulto humanitario otorgado por el ex presidente Pedro Pablo Kuzynski la víspera de la Navidad de 2017.

En esa ocasión, el ex presidente fue trasladado en una ambulancia a la clínica por haber sufrido una descompensación tras conocer que la gracia presidencial había sido anulada.

Antes de ser favorecido con el indulto, Fujimori cumplía 25 años de prisión por delitos contra los derechos humanos.