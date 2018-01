El ex presidente de la República, Alberto Fujimori ya se encuentra descansando en su residencia ubicada en la exclusiva urbanización La Estancia, en La Molina, tras su salida de la clínica Centenario Peruano Japonesa.

Tanto la prensa nacional como internacional se ha encargado de informar la situación actual del ex mandatario, luego que recibiera el indulto humanitario por parte del actual presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, el pasado mes de diciembre.

Es así fue como los medios del mundo anunciaron la noticia de la salida del ex líder del fujimorismo:

O'Globo: Ex-presidente peruano Fujimori deixa clínica após indulto.

New York Times: Fujimori of Peru Released From Hospital After Outcry Over Pardon.

France24: Ex-Peruvian president Fujimori pardoned, out of hospital.

AFP: Peru's ex-president Fujimori released after controversial pardon.

JAPAN TIMES: Former Peruvian president Alberto Fujimori taken from prison to hospital after heart irregularity.