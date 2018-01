Alberto Fujimori: Se genera polémica por expediente sobre indulto

El congresista César Villanueva , vocero de Alianza para el Progreso (APP), dijo a Perú21 no entender por qué el Ejecutivo no quiere que se filtre el expediente sobre el indulto al ex presidente Alberto Fujimori .

“Ellos creen que pueden ocultarlo al amparo de una norma que habla sobre la reserva, pero seguro el informe no está completo o no tiene argumentos sólidos”, declaró.

Como se recuerda, el último sábado el Ministerio de Justicia (Minjus) exhortó a que dicho informe, enviado el viernes a la Corte-IDH, no se difunda por ningún canal no oficial pues “violaría normas esenciales”.

En ese sentido, Villanueva opinó que dicho documento debe ser público para explicar –dijo– la polémica gracia presidencial otorgada a Fujimori. “No debería haber problemas; si no tienen nada que ocultar, que lo transparenten”, aseveró.

También mencionó que si al Ejecutivo le preocupan los datos personales del ex mandatario, “se podría obviar dicha información”, pero lo esencial –señaló– es que se conozca la elaboración del expediente.

Por su parte, Alberto Quintanilla, portavoz de Nuevo Perú (NP), espera que se precise qué información es la que no se puede divulgar.

“Tengo entendido que en los datos públicos hay reserva con relación a las cuestiones estrictamente personales, pero al desconocer el contenido, no sabemos a qué se están refiriendo. Esperamos tener más información”, añadió.

MÁS SOBRE EL INDULTO



De otro lado, el congresista oficialista Sergio Dávila consideró que el tema del indulto “ya no debería tocarse” y resaltó que la decisión de otorgarlo es exclusiva del presidente Pedro Pablo Kuczynski. “Había informes médicos que justificaban que se liberara al ex mandatario”, precisó a este diario.

En tanto, la vocera alterna de Fuerza Popular, Milagros Salazar, respondió a Alberto Borea, quien en entrevista con Perú21 dijo que “el indulto fue una decisión equivocada”.

“La vacancia no tiene nada que ver con el indulto. Además, Borea defendió al presidente en la vacancia, que asuma la responsabilidad ahora”, acotó.

TENGA EN CUENTA



- A través de un comunicado, el Minjus hizo referencia a la Ley N° 29733 de Protección de Datos Personales y la Ley General de Salud N° 26842, “que regula el derecho a la privacidad del acto médico y la reserva de la data sensible en la historia clínica”, para que el expediente sobre el indulto al ex mandatario Alberto Fujimori no se filtre.



- Asimismo, el Ministerio de Justicia remarcó “que la divulgación y/o uso de la información entregada” a la Corte Interamericana de Derechos Humanos será responsabilidad “absoluta de quienes la realicen”.