Portando letreros con frases como 'Alberto Fujimori fuerza', 'Basta de odios', 'No más renconres', 'Keiko estamos contigo', la bancada parlamentaria de Fuerza Popular , rechazó la decisión del Poder Judicial que dejó sin efecto el indulto otorgado al ex presidente Alberto Fujimori en diciembre de 2017 durante la gestión del ex mandatario Pedro Pablo Kuczynski.



"Rechazamos la decisión del Poder Judicial respecto al ingeniero Alberto Fujimori. Cuestionaremos esta decisión en la sede que corresponde, la sede judicial", anunció la vocera de Fuerza Popular, Úrsula Letona, en conferencia de prensa en el Hall de los Pasos Perdidos del Congreso.

El juez Hugo Núñez Julca firmó la resolución judicial que dispuso la anulación del indulto humanitario y además que se ordene la ubicación y captura del ex mandatario para que siga cumpliendo la sentencia de 25 años de prisión efectiva que se dictó en su contra por los casos Barrios Altos y La Cantuta.



"Lucharemos juntos por la libertad del ingeniero Fujimori en conjunto con los miles de fujimoristas que hoy se levantan en pie ante esta decisión", añadió la portavoz de Fuerza Popular.

Su colega del bloque legislativo, Luz Salgado, también se pronunció en contra del fallo judicial. "Nos parece inhumano, un abuso de parte del Poder Judicial y de los jueces que ni siquiera han visto los certificados médicos, haber ordenado que nuevamente vuelva a la cárcel [...] ¿Qué es lo que quiere este grupo? ¿Que el presidente Fujimori muera en la cárcel sin atención, deteriorado por las enfermedades que ya conocemos?", fustigó la parlamentaria.

"¿De qué derechos humanos estamos hablando?, ¿qué derechos humanos dice defender la Corte Interamericana, qué derechos humanos hay entre nuestros jueces?”, preguntó Luz Salgado.

Cabe recordar que ante el mencionado fallo, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se pronunció para asegurar que en el Perú prevalece el Estado de derecho y que, en respeto a los poderes y vigencia de los derechos y libertades fundamentales, acatarán la resolución dictada por el Poder Judicial.