Suspenden evaluación médica a Alberto Fujimori y se realizará este martes

La revisión médica programada para este lunes al ex presidente Alberto Fujimori , quien lleva más de 100 días en la Clínica Centenario Peruano Japonés, programada para hoy lunes se suspendió por disposición de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema.

De esta forma, el peritaje se realizará el día de mañana, martes, luego que el el abogado César Nakazaki informara a Perú21 que uno de los integrantes del equipo a cargo no pudo acudir puesto que "estaba de guardia un día antes y no alcanzó a asistir".

"No se trata de una diligencia judicial, por tanto no es un peritaje, no es una prueba. Se trata de una acción de control y supervisión", sostuvo. Indicó también que no tiene conocimiento de a qué hora se realice la intervención dado que es un tema netamente médico.

Fue la misma sala de la Corte Suprema la que ordenó días atrás las evaluaciones respectivas para determinar si la condición médica del ex presidente Fujimori obligaba a que este permanezca internado en el centro médico o si los cuidados médicos podían ser impartidos desde un penal.

El líder histórico del fujimorismo se encuentra en dicha clínica desde el 3 de octubre de 2018, luego que la Corte Suprema dejara sin efecto el indulto humanitario otorgado por el ex presidente Pedro Pablo Kuzynski la víspera de la Navidad de 2017.