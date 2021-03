El condenado expresidente Alberto Fujimori fue internado esta tarde en la Clínica Centenario Peruano Japonesa, en el distrito de Pueblo Libre, debido a que presentó una baja saturación de oxígeno.

Según RPP, el exmandatario será sometido a pruebas de descarte de COVID-19. Debido a su avanzada edad, Fujimori estaría dentro de la población considerada vulnerable al coronavirus.

Como se sabe, Alberto Fujimori se encuentra recluido en el Penal Barbadillo, al que retornó luego que se le revocara el indulto. Fujimori cumple una condena de 25 años de cárcel por violación de los derechos humanos durante su gobierno entre 1990 y 2000.

Alejandro Aguinaga, médico de cabecera del exmandatario, indicó a Perú21 que en los últimos días su paciente “presentaba baja saturación”, pero no atribuyó al coronavirus como una causa.

“En la mañana llamé a (penal de) la Diroes para que me comuniquen con él, pero no lo pude hacer, eso me pareció raro porque siempre monitoreo su saturación”, manifestó Aguinaga, quien dijo que actualmente se encuentra en Chiclayo.

“Hay que descartar qué está pasando a nivel cardiaco y pulmonar, esperemos que esto no se deba al COVID”, exclamó.

