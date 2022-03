El abogado del expresidente Alberto Fujimori , Elio Riera, aseguró que su patrocinado no va a fugar del país tras la sentencia a su favor del Tribunal Constitucional (TC), que restableció los efectos del indulto humanitario al expresidente Alberto Fujimori que le otorgó Pedro Pablo Kuczynski en diciembre del 2017.

En diálogo con Canal N, indicó que una vez ejecutado el fallo, el exmandatario (1990-2000) se dedicará a cuidar su salud, debido a los problemas cardíacos y pulmonares que padece.

“El señor no se va a fugar, no se va a escapar ni nada por el estilo. Nunca ha tenido esa intención”, subrayó al señalar que la posición del propio Fujimori Fujimori es quedarse en el Perú.

No obstante, Riera remarcó que si se ejecuta la sentencia y no existe ningún proceso en trámite contra el exmandatario y medidas restrictivas, este no tendría impedimento alguno en salir del país.

“Todavía no hemos sido notificados de la sentencia. Si se ejecutara y existiese una revocación, el señor no tendría impedimento lógicamente, salvo que exista algún otro proceso judicial en trámite y pidan impedimento”, acotó.

Finalmente, el abogado del expresidente se mostró confiado en que Alberto Fujimori pueda dejar el penal Barbadillo de Ate, donde permanece recluido desde hace casi 15 años, a finales de la próxima semana.

“Confiamos en que sí (en que una semana pueda estar en libertad). La carga procesal es evidente. Es muy probable que a finales de la próxima semana, dentro del plazo legal y procedimiento regular, se pueda ejecutar esto”, manifestó.

Los magistrados aprobaron el hábeas corpus presentado por un abogado para anular la decisión que fue en contra del indulto del expresidente.