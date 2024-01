El Poder Judicial evalúa en audiencia la solicitud del Ministerio Público de dictar arresto domiciliario por el plazo de 18 meses para Alberto Fujimori por el caso Pativilca.

En el juicio, que se encuentra en etapa oral, el expresidente tomó la palabra y habló sobre su mal estado de salud.

“Se me ve bien, no tengo fiebre, no tengo vómitos, pero no se habla de los órganos internos. La junta médica dice que tengo el corazón infartado, sufro de fibrilación auricular paroxística y que cuando se produzca una crisis, que podría ser en este momento, me da una arritmia que puede derivar a una trombosis (...) padezco de hipertensión arterial, desde hace tres años son oxígeno dependiente, por lo menos debo estar con oxígeno 12 horas al día, sería una locura que quiera fugar”, dijo.

Y agregó: “Tengo una enfermedad pulmonar intersticial crónica, es una enfermedad dentro del grupo de la fibrosis. Debo caminar media hora diaria para evitar el avance de la enfermedad. En uno de los informes se menciona muerte súbita. Sí, Fujimori puede morir de forma súbita”.

Tras escuchar al representante del Ministerio Público y al expresidente, el juez informó que anunciará su decisión en el plazo de ley.

Como se recuerda, por este caso Vladimiro Montesinos anunció que se acogió a la conclusión anticipada.

De esta forma, el exasesor presidencial aceptó los cargos que se le imputan (entre ellos homicidio y desaparición forzada) y la reparación civil.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.