El ex presidente Alberto Fujimori se pronunció esta mañana sobre la detención preliminar de su hija, Keiko. "Pensé que ya no podía sentir más dolor, pero me equivoqué", refirió en un audio grabado desde la clínica donde permanece antes de volver a prisión.

"Pensé que ya no podía sentir más dolor, pero me equivoqué. No he sentido dolor más grande en toda mi vida que ver a mi hija siendo detenida y llevada a prisión", señaló el ex mandatario en un audio publicado hoy en distintos medios.

El ex presidente, a quien le fue anuladoel indulto humanitario del cual gozaba, indicó que su hija siempre ha "colaborado" con la justicia por lo cual no debió ser detenida de forma preliminar.

"Ella (Keiko Fujimori) siempre ha colaborado, no existe ninguna razón para que la alejen de mis nietas de esta manera. Que los responsables continúen con todas las investigaciones pero respetando su presunción de inocencia", indicó.

Luego de pedir a las autoridades que respeten el debido proceso, Fujimori aprovechó el mensaje para pedir la unidad a su familia, en especial a sus hijos.

"Solo les pido un debido proceso. A ella todo mi cariño y apoyo en este momento tan duro. A todos mis hijos les he pedido estar más unidos que nunca. Que este momento oscuro nos ayudé a ser una familia unida", señaló.