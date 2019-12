En una clara burla al país, el sentenciado expresidente Alberto Fujimori continúa haciendo política desde su chalet-celda en la Diroes, en el distrito de Ate.

Entre julio y diciembre de este año que se va, Fujimori recibió 757 visitas, a razón de cinco por día (ver recuadro). Lo que denota una intensa actividad política, eso a pesar de que en distintas oportunidades, el condenado por delitos contra los derechos humanos afirmó que se encontraba retirado de tal actividad.

La prueba más directa de esta injerencia es la conversación telefónica que tuvo con Crisóstomo Benique, un candidato de Fuerza Popular por Puno que terminó siendo excluido. En el diálogo (ver infografía), Benique y Fujimori coordinan sobre el proceso para que el segundo se inscriba con el número 4 por la región altiplánica.

El audio evidencia la condición de Alberto Fujimori como mandamás de Fuerza Popular también explicaría el anuncio de su hija Keiko Fujimori diciendo que hará una “pausa” en sus actividades políticas. ¿La hija le entrega la posta al padre? ¿A eso se refería el congresista Luis Galarreta ayer cuando dijo que lo registrado por Crisóstomo Benique demuestra la unión del fujimorismo?

Lo cierto es que Alberto Fujimori no solo contactó con el candidato Benique, número 4 por Puno, para los próximos comicios congresales de 2020, también lo hizo con Roger Limachi, candidato con el número 2 por esa misma región. Así lo declaró el propio Limachi en un medio digital de su región el pasado martes. ¿Acaso el singular modus operandi para captar postulantes se repitió en otras regiones?

Lo concreto hasta hoy es que Fujimori le pidió a Benique que no se preocupe por el número 4 que le darían para ser candidato y pactó con él una visita al penal de la Diroes, donde el expresidente está recluido desde 2007. Aunque al final el ‘Chino’ se reunió no una, sino dos veces para almorzar con Benique.

Ambas reuniones, que se llevaron a cabo el pasado 21 de noviembre y el 4 de diciembre en el penal de la Diroes, fueron conocidas porque el propio Benique difundió una conversación que le grabó a Fujimori; Benique aseguró que lo hizo porque la gente no le creía que contaba con el apoyo del exmandatario.

Y aunque la aspiración de Benique se frustró porque el Jurado Electoral Especial de Puno lo excluyó del proceso al comprobar que omitió información en su hoja de vida, la candidatura del periodista Roger Limachi Condori, quien va con el número 2 también por la misma región, sigue viento en popa. El martes, en un programa de televisión digital dijo (minuto 20) que aceptó postular al Congreso por invitación directa del expresidente.

“Tú me preguntaste por qué en una coyuntura tan difícil postulo”, empezó diciendole Limache al entrevistador. “Por tres razones: porque me invitó el mismo ingeniero Alberto Fujimori. Hablé con él. Me invitó”, afirmó. Y agregó que su conexión con Fujimori fue a través de un tercero de apellido Paredes: “Esta persona me llamó más de quince veces un domingo y me puso en contacto con otra persona, la cual me hizo pasar un largo interrogatorio de mis antecedentes para finalmente hablar con el ingeniero Fujimori”. Y añadió para terminar que la visita fue en Lima hace casi un mes.

En la lista por Lima de FP postula el exministro de Salud del gobierno fujimorista Víctor Paredes Guerra. Todo indica que fue él quien contactó a Limache con Fujimori. En una entrevista con Canal N, Paredes, de la vieja guardia naranja, aseguró el 28 de noviembre que es muy amigo del expresidente y que en su caso la invitación le llegó directamente en una visita a la Diroes.

“El propio presidente Fujimori me invitó a postular. Él me mandó a llamar, quiso conversar conmigo porque somos muy amigos. Significó un compromiso para mí para volver a la política”, dijo.

Por cierto, Limachi también señaló en su entrevista que sabía que Fujimori había hablado con Crisóstomo Benique y con Santusa Mamani Vilca, quien postula por el número 5 de Fuerza Popular en Puno.

Pero que en el caso de estos dos últimos, la comunicación con el expresidente fue cuando ya habían aceptado postular, mientras en su caso, el diálogo con el exmandatario fue antes de aceptar.

Perú21 se comunicó con Santusa Mamani, pero ella negó que haya conversado con el exmandatario y afirmó que fue invitada por el CEN de Fuerza Popular.

A pesar de estos testimonios, la actual dirigencia de Fuerza Popular insiste en negar que el expresidente juegue algún rol en la campaña electoral de 2020.

“¿Qué rol va a tener una persona detenida? Si Fujimori se comunicó con Benique es porque seguro lo conoce de los 90. Me alegra que el expresidente, quien sufre cuadros de depresión, se anime y se interese por un amigo suyo. Sin embargo, el expresidente no tiene ninguna injerencia en el partido”, aseguró a este diario Martha Chávez, vocera de Fuerza Popular y candidata en las elecciones del 2020.

Diligencia en el Callao

Otra persona cercana a Alberto Fujimori que tiene el foco encima es su exasesor presidencial Vladimiro Montesinos.

Por la mañana, el fiscal José Domingo Pérez se acercó a la Base Naval del Callao, donde se encuentra recluido el exfuncionario, para continuar el interrogatorio por el financiamiento de las campañas electorales del fujimorismo.

Sin embargo, la diligencia volvió a suspenderse hasta enero por presuntos problemas de salud de Montesinos.

“Nos han dado cuenta de que el día de ayer en horas de la tarde, luego de una audiencia judicial, el interno Vladimiro Montesinos Torres presentó un problema de salud. Ya nos han alcanzado también copia de esa evaluación médica”, señaló a la prensa Pérez.

La Fiscalía busca información del vínculo entre Montesinos y Vicente Silva Checa, investigado en este caso como presunto captador del dinero ilícito.