Alberto Fujimori cumple 80 años y envía carta abierta: "Que la historia me juzgue"

El ex presidente Alberto Fujimori envió una carta a la agencia de noticias AFP con motivo del cumpleaños número 80 que celebrará este sábado 28 de julio.

"Que la historia juzgue mis aciertos y mis errores", escribió Alberto Fujimori en la misiva que se convirtió en uno de sus primeros pronunciamientos políticos luego de siete meses de haber recibido el indulto humanitario.

"He llegado a los 80 con todas las huellas que dejan los años, con todos los sobresaltos de la vida política, enormes satisfacciones y profundos pesares", escribió Alberto Fujimori .

El expresidente aseguró que, en adelante, se dedicará a tres objetivos: unir a su familia, mejorar en lo que pueda su salud y hacer un "balance equilibrado y sereno de mi vida".

Alberto Fujimori fue condenado en el 2009 a 25 años de prisión por ser el autor mediato de homicidio calificado con alevosía, lesiones graves y secuestro agravado en las matanzas de Barrios Altos, La Cantuta y los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer Ampudia.

El 24 de diciembre del año pasado obtuvo la libertad tras recibir el indulto humanitario otorgado por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK), decisión que fue llevada a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH).

Producto de su análisis, la corte internacional dispuso que la gracia humanitaria que dejó en libertad a Alberto Fujimori deberá ser analizada por la justicia peruana para que se pueda ratificar o anular.

Carta completa de Alberto Fujimori

80 años: que la historia me juzgue



He llegado a los 80 con todas las huellas que dejan los años, con todos los sobresaltos de la vida política, enormes satisfacciones y profundos pesares.



Después de 1990 mi vida cobró un ritmo vertiginoso porque me comprometí a rescatar al Perú del desastre que heredé: caos, terrorismo y ruina económica. Conozco nuestra patria, pues desde mi juventud he recorrido su territorio, por ello sé que no solo tiene enormes riquezas materiales, sino invalorables capacidades humanas.



Una nación como la nuestra podrá sufrir altibajos y retrasos, pero finalmente llegará a su destino, que es ser un país líder en América Latina. Probablemente yo no vea concretado totalmente ese objetivo, pero eso no importa. Sé que puse los cimientos para lograrlo.



En los contados años que me quedan me dedicaré a tres objetivos: unir a mi familia, mejorar en lo que pueda mi salud y hacer un balance equilibrado y sereno de mi vida. Esos son mis tres principales metas al cumplir mi octava década de existencia.



Mi agradecimiento más profundo, al cumplir 80 años, a mis compatriotas que vivieron antes de 1990 y comienzos de esa década, las más grandes penurias. Con su respaldo y comprensión, pudimos levantar juntos al Perú de los escombros. Su fortaleza moral fue mi gran inspiración.



Que la historia juzgue mis aciertos y mis errores.

(Con información de AFP)