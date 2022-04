El abogado del expresidente Alberto Fujimori, César Nakazaki, señaló que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) suspendió la audiencia que se había programado para hoy, miércoles 6 de abril, en la cual se iba a evaluar el cumplimiento de la sentencia de los casos Barrios Altos y La Cantuta.

En declaraciones a RPP, también advirtió que la corte internacional todavía no se ha pronunciado sobre las medidas provisionales que evaluó en una audiencia el último 1 de abril.

“Hoy remata con no celebrar la audiencia donde se tenía que examinar el tema de fondo, si estaba bien o no la decisión del Tribunal Constitucional de dejar sin efecto el indulto humanitario. Eso ha sido suspendido y hasta cuándo será, la corte solo sesiona por periodos, no todo el año”, señaló.

César Nakazaki espera que Alberto Fujimori sea liberado por decisión de la Corte IDH. (RPP)

Nakazaki precisó que, como no es parte de las audiencias porque solo participan el Estado peruano y las víctimas, así como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, fue informado por otros abogados sobre la decisión de la corte de suspender el evento de hoy.

El representante legal de Alberto Fujimori recordó que el periodo ordinario de sesiones que empezó el 21 de marzo terminará el viernes 8 de abril, por lo que hay un riesgo que la situación de su defendido no cambie por un plazo indeterminado.

“Tengo esperanza que la corte no ratifique la medida basado en lo que la jueza de Costa Rica dijo [...] hizo la pregunta clave: tiene 83 años, tiene estas enfermedades y dos medidas cautelares, ¿hay o no peligro de fuga?”, resaltó César Nakazaki.

El Tribunal Constitucional decidió el mes pasado, en una resolución con el voto dirimente de su presidente Augusto Ferrero, dar la razón a un hábeas corpus presentado por un abogado de Ica y restituir el indulto humanitario que Pedro Pablo Kuczynski le otorgó a Alberto Fujimori en el 2017.

Sin embargo, el 30 de marzo ordenó que el Perú suspenda la ejecución de este fallo ante el pedido que hicieron los familiares de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta para dictar medidas cautelares, las cuales fueron evaluadas en una audiencia pública el 1 de abril.

