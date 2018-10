Alberto Fujimori tras anulación del indulto: "No me condenen a muerte, ya no doy más"

Un día después que el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria declarara inaplicable el indulto otorgado al ex presidente Alberto Fujimori , el el ex mandatario rompíó su silencio.

A través de un corto video y desde su cama en la clínica Centenario Peruano Japonés, Fujimori indicó que está demasiado débil para pasar por un nuevo proceso de encarcelamiento otra vez.

Alberto Fujimori: "No me maten"

"Quiero decirle hoy a las autoridades y a los políticos que por favor no me usen como arma política porque ya no tengo fuerza para resistirlo", declara el ex mandatario, quien luego añadió "si regreso a prisión, mi corazón no lo va a soportar. Está demasiado débil para volver a pasar por lo mismo. No me condenen a muerte, yo no doy más".

El video prosigue con Fujimori haciendo un llamado al presidente Martín Vizcarra: "Quiero pedir al presidente de la República y a los miembros del Poder Judicial una sola cosa: por favor, no me maten".