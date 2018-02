El abogado del ex presidente Alberto Fujimori se mostró extrañado por las declaraciones del procurador anticorrupción, Amado Enco, quien señaló que el indultado ex gobernante aún no comienza a pagar el millonario monto que adeuda por concepto de reparación civil del Estado.

Consultado por Perú21, Miguel Pérez Arroyo aseguró que apenas el miércoles pasado sostuvo una reunión con el procurador Enco a fin de coordinar dicho pago.

Señaló, además, que están a la espera de la información ya solicitada al Poder Judicial sobre el monto a liquidar.

“ Ni se puede pagar, ni iniciar el pago sin antes no contar con plan de liquidación previamente del Poder Judicial”, insistió Pérez.

El procurador Enco dijo a la agencia Andina que no hay voluntad para asumir el monto adeudado y advirtió que el pago de la reparación civil no caduca en tanto no sea cancelada o el acreedor no persista en cobrarla.



“A la fecha no ha pagado absolutamente nada” , señaló. La deuda por reparación civil por temas de corrupción es de S/27'470,000, pero con los intereses generados, al no haber abonado ningún monto, crece a S/51'682,222.