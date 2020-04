Las reglas sociales y la coyuntura que impone el COVID-19 también moldean la dinámica del nuevo Congreso. No solo en cuanto a su funcionamiento, pues no hay espacios físicos que faciliten consensos entre colegas que casi no se conocen, sino también por la aparición de agendas propias que parecen seguir intereses electorales. Sobre esto reflexiona el congresista Alberto de Belaunde.

¿Cómo han sido sus días de trabajo en la cuarentena?

Son días inusuales para todos. Estoy acá en mi departamento sin salir. Trato de adaptar el trabajo parlamentario a la manera virtual. Pero en un Congreso con nuevos miembros, esta situación hace muy complicado el trabajo político. Porque normalmente el espacio para tender puentes y buscar consensos más allá de lo mediático es el espacio físico del Parlamento: las sesiones de comisión, los cinco minutos que te quedas conversando antes de empezar una sesión y ese tipo de espacios, no existen.

¿Cómo superar este bache?

Habrá que encontrar la manera de construir esa relación personal que es tan importante en un órgano colegiado como el Congreso. La instalación de comisiones es un primer paso que también permite que la exoneración de trámites de comisión no sea algo regular. Se necesitan estos espacios para tener un debate político pero con elementos técnicos.

Uno de los proyectos que fue exonerado de comisión fue el retiro del 25% de la AFP y se aprobó en el Pleno. El gobierno tiene hasta esta semana para promulgar la ley o presentar observaciones. ¿Qué espera usted que haga el Ejecutivo?

Yo espero que el gobierno sí observe el proyecto, bajo la esperanza de poder aprobar algo mejor en el Congreso. Entendiendo que esto tendría que realizarse de manera rápida. Sabemos que hay un sector de la población que necesita contar con liquidez. Nosotros tenemos un proyecto de ley que permite darle dinero del fondo de pensiones a personas que realmente lo necesitan pero evita que esto pueda perjudicar al sistema de pensiones. El problema está en que se estableció un 25 % sin un criterio técnico claro. Necesita que se focalize. Hablamos de un sistema de pensiones que es el futuro de muchas personas.

¿Ve que algunas bancadas están actuando en esta crisis con intereses puestos en el año electoral que viene?

Siento que esa lógica pre electoral está en el Congreso. Yo lo lamento porque el Parlamento tiene que ser un espacio que esté dispuesto a tomar decisiones profundamente impopulares si es que eso es lo que favorece el interés general. Pero acá se produce una suerte de conflicto de intereses entre el interés general y el interés electoral que podrían tener algunas bancadas. Mi preocupación en estos días es que se desate una suerte de carrera populista de ver quién es la bancada que ofrece más cosas sin un criterio técnico adecuado. Cuando uno plantea proyectos de ley que tienen un trasfondo económico, no solo hay que revisar el objetivo que estamos siguiendo. Yo no dudo de la buena fe de todos mis colegas, pero los impactos económicos son complejos. Hay que ver qué incentivos y qué desincentivos se están creando con determinadas medidas.

¿Existe un afán de protagonismo en esta crisis?

Yo quisiera buscar un enfoque distinto y partir desde la empatía. Yo imagino que debe ser muy frustrante para muchos colegas el haber llegado al Congreso y no poder desempeñarte al 100% en tus funciones y hacer el tipo de liderazgo político que querías. Además, tenemos un contexto con tremendas necesidades en la población. Este escenario puede crear una ansiedad política en varios congresistas. Y en este tipo de casos hay que saber canalizarla. Esto no implica el no realizar críticas cuando sea necesario, pero hay que ser constructivos.

¿Es por esta ansiedad política que se citan a al menos cuatro ministros para esta semana?

Es mezcla de varias cosas. Hay por un lado esa ansiedad, pero hay también legítima competencia de escuchar a los ministros. Pero también hay tal vez inexperiencia. Si es que la comisión COVID-19 va a citar al ministro de Salud y otras comisiones también lo quieren hacer, lo que correcto es sesionar de manera conjunta. Creo que hacia esa dirección se está yendo.

Se viene un pedido del gobierno de facultades legislativas en materia tributaria ¿Cuál será el punto clave para decir?

Tendremos (en la bancada) la mayor voluntad de escucha y de colaboración, pero sí es necesario que tengamos mayor información. Hay tres limitantes: la constitucionalidad de lo que piden, que el tema sea muy acotado y que se legisle en un periodo de tiempo. No queda claro qué tipo de tributo quieren crear.

El gobierno no ha dicho con claridad cuál es la propuesta, pero el premier indicó que sería un impuesto al ingreso y no al patrimonio.

No hace bien opinar sobre propuestas que parece que aún están en construcción. Lo responsable del Ejecutivo hubiese sido elaborar primero la propuesta antes de generar todo este debate en base a supuestos. Creo que la incertidumbre en un tema tributario no es buena. Menos en una situación como la emergencia que vivimos.

