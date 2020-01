A pocos días de la elección de los 130 nuevos congresistas que completarán el quinquenio 2016-21, Alberto de Belaunde se toma un respiro en la campaña y analiza el desempeño del disuelto Parlamento para esbozar cuáles deberían ser las líneas de trabajo del próximo Congreso. Pero, además, censura la conducta de su hasta hace poco colega partidario Daniel Mora, denunciado por agresión física y psicológica contra su esposa, y respalda su retiro de la lid electoral.

La revelación del caso de violencia protagonizado por Daniel Mora golpea al Partido Morado. Él dice que hay un aprovechamiento político. ¿Qué reacción le merece esa respuesta?

Los casos de violencia nunca son temas familiares ni privados. Lo fueron mucho tiempo y así fueron considerados incluso por la ley. Ahora, felizmente, existe el consenso de que es un problema de orden público. Estoy muy satisfecho de la rápida reacción que ha habido en el Partido Morado. Mora es un excongresista prestigioso, es líder fundador del partido, probablemente iba a ser elegido la próxima semana y aun así la reacción fue muy clara y sin ningún tipo de actitud ambivalente. (…) En los casos de violencia de género, de violencia familiar, el agresor está agazapado alrededor nuestro. Puede ser un familiar al que quieres muchísimo, pero que en casa es violento con su esposa, un compañero de trabajo por el que guardas muchísimo respeto, el vecino simpatiquísimo que te saluda en las mañanas. No tienes cómo saberlo, pero una vez que lo sabes, no puedes ser ni cómplice, ni guardar silencio, ni mirar para otro lado.

En el caso de Daniel Mora ya existía una denuncia. ¿No debió el partido revisar bien esos antecedentes?

El Partido Morado ha revisado todas las bases de datos accesibles, que son básicamente datos de sentencias; en este caso, lamentablemente, no hay una sentencia. En el nuevo Congreso, cuando veamos la reforma electoral, tenemos que verificar que la Ventanilla Única del Jurado Nacional de Elecciones incluya también la relación de medidas de protección que haya contra alguna persona y que eso también aparezca en la hoja de vida. Los partidos políticos, como la ciudadanía, tienen derecho a saber si alguien ha pedido garantías para protegerse de un candidato o no. (…) El Partido Morado no tenía acceso a esa información, sólo ha podido actuar expost y creo que lo ha hecho de manera correcta.

Sin embargo, Julio Guzmán, presidente del partido, se tomó más de 24 horas para decir algo, ¿por qué?

Hubo un comunicado del partido que fue leído en una conferencia donde la prensa pudo hacer preguntas. Él (Julio Guzmán) no estuvo en esa reunión porque estaba fuera de Lima, en campaña. Lo que él prefirió fue que la carta (de retiro del candidato) ingrese al Jurado Nacional Elecciones para demostrar que esto no es sólo un discurso. (…) Me imagino que muchos militantes están sorprendidos y dolidos con la noticia, pero hay un consenso generalizado de que, en estas circunstancias, el señor Mora no puede continuar…





Usted tiene posturas progresistas usualmente asociadas a la izquierda. ¿Cómo se siente con la posición de la izquierda en materia económica?

Estoy en las antípodas de la izquierda en materia económica. Una cosa que he podido aportar al debate político del país en los últimos 3 años es que hay causas de derechos humanos, como las de la comunidad LGBT, de las mujeres, de los pueblos indígenas, que no tienen que ser patrimonio de la izquierda. Los derechos humanos no son patrimonio de un sector ideológico, deberían comprometernos a todos.

Pero en el Perú no ha sido así.

No, pero yo creo que si alguien se define como liberal y realmente cree en la libertad tiene que ser un liberal coherente. Y en temas económicos, creo que el modelo actual, el de la economía social de mercado, es el que más ha reducido la pobreza. (…) Creo en el libre mercado, pero también en el fortalecimiento institucional del Estado para cumplir con el rol subsidiario y en el rol de árbitro que le asigna la Constitución.

Entonces, ¿no comulga con el Frente Amplio y Juntos por el Perú que plantean cambios en el capítulo económico de la Carta Magna?

El debate se puede dar, pero lo que hay que hacer es defender el actual capítulo económico. Si hay alguna modificación menor, será producto de ese debate, no creo que sea necesario reformar el capítulo económico. Sí es necesario reformar otros capítulos, como se ha hecho más de 20 veces desde que la Constitución ha sido promulgada. Me interesaría, por ejemplo, que se fortalezca al Tribunal Constitucional.

La encuesta publicada por Perú21 la última semana ubica en los dos primeros puestos de la contienda a Acción Popular y al Partido Morado. ¿Por qué, en su opinión, su agrupación es una mejor opción?

Porque hay que revisar la historia reciente. El Partido Morado estuvo en las calles, tuvo pronunciamientos claros. Gino Costa y yo, creo, cumplimos un rol importante en denunciar los abusos de la mayoría y defender las instituciones y la democracia. Acción Popular, en el Congreso anterior, cumplió un rol cuestionable.

¿Por qué?

Apoyaron, por ejemplo, la ley –que después fue declarada inconstitucional y cuya autoría fue de Mauricio Mulder– que hubiese impedido que el Congreso sea disuelto. Apoyaron el proceso para elegir a los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional que no garantizaba un mínimo de transparencia y meritocracia; no impulsaron la reforma política, por el contrario, mostraron muchos cuestionamientos. No ha sido un rol de denuncia de los abusos de la mayoría, es algo que la gente va a recordar el día de la votación. Dicho eso, sí valoro que haya un esfuerzo renovador de Acción Popular en sus cuadros, espero que eso venga acompañado de una autocrítica de la historia reciente. Creo que el Partido Morado va a trabajar en equipo con Acción Popular y otras bancadas democráticas para llegar a consensos mínimos necesarios para que este Congreso breve pueda ser exitoso.





Dentro del Partido Morado llegan a calificar a Acción Popular como una eventual bancada aliada del “fujiaprismo”, ¿comparte esa perspectiva?

En varios momentos extrañamos en Acción Popular una posición más firme. Incluso, el presidente de ese partido, Mesías Guevara, tuvo posiciones parecidas a las que señalas. Esperemos que en este nuevo Congresos podamos impulsar esta grandes reformas y que no caigamos nuevamente en esta lógica perversa que instaló el fujimorismo en el Congreso pasado de imposición y no de consenso.

LIDERAZGO. La JNJ debe encabezar la labor de moralización del Sistema de Justicia, dice De Belaunde. (Foto: Alessandro Currarino/GEC)

Hay un tema que en la campaña ha brillado por su ausencia: el medio ambiente. ¿Hay un rol para el Congreso en ese frente?

Sin duda. (…) El Congreso tiene una tarea inmediata. Ya el Ejecutivo mandó al Congreso el Tratado de Escazú, que es un tratado regional que permite fortalecer la democracia ambiental a través del derecho de participación en temas ambientales, el derecho a acceso a justicia y el derecho a ser consultado y acceder a información en temas ambientales. (…) Ha sido firmado por el Ejecutivo, pero necesita la ratificación del Congreso. Podríamos tenerlo en muy pocas semanas. No es el único tema. Soy uno de los autores de la ley que restringe el plástico de un solo uso...

Que ha sido muy efectiva…

Y lo ha sido no solo por la regulación misma sino por la conciencia que genera en los distintos actores del mercado y en la sociedad. Muchos están yendo más allá de lo que la ley indica y está muy bien, pero hay que hacer un seguimiento para ver su funcionamiento y si tiene que ser perfeccionada. (…) Hay que invocar un compromiso real con las distintas bancadas y formar una suerte de coalición interbancadas a favor del ambiente.

Imagino que es consciente de que su oficio, la política, es uno de los más desprestigiados en el Perú. ¿Por qué es importante hacer política, sobre todo en el caso de los jóvenes?

Cuando voy a mercados, cuando converso con gente en la campaña, la impresión inicial que te puedes llevar es que la gente odia la política, pero le preguntas a una señora en una tienda cuál es el principal problema y nunca plantea problemas individuales sino comunitarios sobre la seguridad ciudadana y la violencia contra mujeres. Y no solo te plantean el problema sino, de acuerdo a su mirada, lo que podría ser la solución. La gente no odia la política, la gente odia a los malos políticos. (…) Es cuestión de asegurar que a los espacios de representación lleguen los mejores, los más talentosos y que sepamos que en política todo espacio vacío se llena. Si tú no participas, alguien más va a participar en ese espacio.

“HAY OPTIMISMO EN LA JNJ”

Quedó confirmada la composición de la Junta Nacional de Justicia. En perspectiva, ¿cree que el proceso de selección fue exitoso?

Hay muchas cosas que arreglar en el proceso. Insistimos en el Congreso, y está en la propuesta original, que la secretaría técnica debería estar a cargo de Servir porque tiene experiencia evaluando a miles de servidores públicos en el Estado; el fujimorismo se negó y no fue posible. Creo que hemos vivido las consecuencias de una comisión especial integrada por gente respetable, pero que no tiene el expertise para llevar a cabo estos procesos. Dicho eso, el resultado final es considerablemente mejor que el de los consejos nacionales de la magistratura que tuvimos en los últimos años. (…) Tengo optimismo por lo que será el trabajo de esta Junta Nacional de Justicia. Espero que la tan necesaria y aclamada labor de moralización del sistema de justicia encuentre en la JNJ al líder que necesita.

El próximo Congreso podría involucrarse en la tarea de renovar la justicia, ¿es una tarea que debe emprenderse en este periodo?

Sin duda. Hay dos proyectos de ley que podrían ser consensuados de manera muy rápida. Uno de ellos facilita las investigaciones a jueces y fiscales que pueden estar involucrados en organizaciones criminales; (…) con eso estaríamos dando al Poder Judicial y a la propia Fiscalía herramientas más claras para luchar contra posibles ‘hermanitos’. El segundo proyecto busca institucionalizar la Academia de la Magistratura de forma tal que sea la única puerta de ingreso a la carrera judicial.

TENGA EN CUENTA

* Alberto de Belaunde es abogado y fue elegido congresista de la República para el período 2016-2021 por Peruanos por el Kambio, a cuya bancada renunció por discrepar con el indulto a Alberto Fujimori, anulado posteriormente por el Poder Judicial.

* “Una de las cosas que me lleva a postular es que siendo un Parlamento para un período breve y teniendo experiencia, puedo ser congresista desde el día uno. Ya tengo buena parte de los proyectos de ley listos. Son iniciativas que presenté y que fueron ignoradas por el fujimorismo. La situación ahora debe cambiar”, acotó.