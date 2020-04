La nueva medida de restricción de circulación para hombres y mujeres, con el objetivo de controlar la expansión del COVID-19 en nuestro país, regirá desde mañana pero todavía quedan varios puntos que necesitan aclararse, como conocer cuáles serán los protocolos que se establecerán para evitar casos de discriminación a personas trans.

►GOBIERNO AUTORIZÓ EL RETIRO DE HASTA 2 MIL SOLES DE LA AFP

Así lo asegura el congresista Alberto de Belaunde, quien una vez conocido el mensaje del presidente Martín Vizcarra, hizo un llamado al Gobierno para establecer disposiciones con el fin de controlar y sancionar la transfobia durante el estado de emergencia.

En declaraciones a Perú21, el parlamentario del Partido Morado propuso trabajar la información y la empatía en el personal de la Policía y el Ejército que patrulla las calles de las ciudades del país.

“Lo primero que pensé cuando el presidente lanzó esta medida fue en la preocupación con respecto a la población trans. Ya hay casos durante este estado de emergencia donde se han vulnerado sus derechos sin que esta nueva medida haya todavía sido pensada. Todos hemos visto los videos en las redes sociales que son producto de burlas”, dijo haciendo referencia a la filmación que circula en Internet donde una mujer trans es obligada a ejercitarse junto a un grupo de hombres.

“En este tipo de situaciones los más vulnerables son todavía más vulnerables y afloran todos los prejuicios posibles de la sociedad. Entonces, la nueva medida del Gobierno puede exacerbar esta situación. Necesitamos evitar la discriminación”, manifestó preocupado pero confiando en lo señalado por el jefe de Estado, quien aseguró que el Ejecutivo hará advertencias a los agentes del orden.

#REPRESIÓN Durante #CuarentenaTotal por #covid_19 en #Perú, Policía humilla a mujer trans detenida obligándola a ejercicios físicos junto a varones en comisaría de #Comas, en evidente acto de transfobia. Al #Día9 se registran más abusos de uniformados durante estado de emergencia pic.twitter.com/6Q2qmn27si — Periódico La Plaza (@InfoLaPlaza) March 24, 2020

Inclusión para evitar la violencia

De Belaunde aplaudió que Martín Vizcarra haya mencionado en su último discurso a la población trans y que haya asegurado que esta nueva restricción de circulación no será una medida transfóbica. “Destaco lo histórico del mensaje de presidente, es la primera vez que la población trans es tomada en cuenta en un mensaje presidencial en nuestro país, lo cual habla bien del presidente pero mal del país y de los políticos del país", sostuvo.

Para el congresista, las personas trans tienen que estar incluidas en los protocolos y se tiene que establecer una línea rápida de denuncia ante cualquier caso de transfobia. Además, asegura que es necesario que los ministros refuercen con nuevas declaraciones el mensaje contra la discriminación que se le escuchó al presidente.

“Uno puede tener el compromiso de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas policiales como institución, pero lo que necesitamos es que este mensaje llegue a la calle a aquellos valerosos servidores públicos, policías y militares, que están implementando estas normas en la calle, pero que no necesariamente cuentan con la capacitación y la sensibilidad”, sostuvo.

El congresista asegura que el pronunciamiento del jefe de Estado es una clara manifestación a favor de contar con una ley de identidad de género, pero que todavía queda mucho por hacer con respecto a este tema en el país.

“Los policías tienen que saber que la población trans es una minoría que tiene un DNI que no los identifica. Aquí lo que debería primar es la autopercepción y la autoidentificación de la persona y no lo que puede decir un documento que, en muchos casos, debido a una norma, no refleja la identidad de género, que es lo fundamental”, señaló, resaltando la importancia de contar por policías y militares dispuestos a escuchar a la ciudadanía.

Frente al anuncio realizado por el presidente, es fundamental que el gobierno emita disposiciones claras para evitar la vulneración de derechos de las personas trans. — Alberto de Belaunde 🧼 (@AlbertoBelaunde) April 2, 2020

Para tener en cuenta

- La nueva medida de restricciones de circulación va desde mañana 3 de abril hasta el 12 de este mes.

- Los lunes, miércoles y viernes solo podrán circular por la ciudad los varones, mientras que los martes, jueves y sábados transitarán mujeres. El domingo no podrá caminar nadie por las calles.

Vizcarra sobre Fuerzas Armas e igualdad de género