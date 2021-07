El congresista Alberto de Belaunde (Partido Morado) expresó que la resolución emitida por el Poder Judicial que ordena al Congreso suspender provisionalmente el proceso de elección de magistrados del Tribunal Constitucional (TC) forma parte de las acciones de control constitucional.

“No hay existe poderes del Estado fuera del control constitucional. En un estado constitucional de derecho hay sistemas de pesos y contrapesos”, expresó el parlamentario.

Asimismo indicó que efectivamente el Congreso tiene la competencia de elegir magistrados del TC, sin embargo, advirtió que se han incumplido disposiciones del reglamento del proceso.

“El reglamento tiene una serie de requisitos: que se publique no solo el puntaje total sino el puntaje que se asignó por cada uno de los integrantes de la Comisión especial TC. Nosotros mismos pusimos ese requisito legal que no se ha cumplido. Eso explica por qué se emitió esa resolución (la medida cautelar). No se ha cumplido con los requisitos que nosotros mismos hemos puesto”, aseveró De Belaunde.

Sus declaraciones se dieron durante el debate en el Pleno sobre qué acciones se tomarán respecto a la medida cautelar dispuesta por la jueza Soledad Blácido del Tercer Juzgado Constitucional Transitorio de Lima. Tras alcanzar un acuerdo, se iniciará un debate para elegir a los nuevos tribunos.