Alberto Borea sobre video con Moisés Mamani: "No estuve haciendo cabildeo"

El abogado de Pedro Pablo Kuczynkski , Alberto Borea mencionó que la reunión con Moíses Mamani , parlamentario de Fuerza Popular fue para explicarle los argumentos jurídicos de su postura sobre la vacancia presidencial . Asimismo, también argumentó su amistad con Fredy Aragón , destituido funcionario de la Sucamec .

Borea Odría reveló, en entrevista con RPP, que inicialmente la cita fue coordinada por un amigo cercano que le dijo que se iba a reunir con cinco congresistas de oposición en un restaurante de la capital. Sin embargo, al encuentro solo fue Mamani.

"Yo defiendo al presidente Kuczynski, y si hay personas que van a ser los jueces de esta causa son los congresistas. Cuando uno de ellos tiene dudas, yo entiendo que es bueno aclararles cuáles son mis puntos de vista desde mi perspectiva jurídica. No he estado haciendo un cabildeo. He estado contestando”, argumentó el abogado de PPK.

Respecto a la parte del video donde el fujimorista deriva el tema hacia las obras en su región, este dijo "yo le digo no tengo idea de este asunto, cualquier cosa habla con personas del Ejecutivo que toman decisión”.

Relación con Fredy Aragón

El entrevistado admitió que tiene una amistad con Aragón, empleado destituido del Sucamec, a quien lo conoce a fines del 2010 pero que nunca trabajó para su firma de abogados.

"No ha trabajado en el estudio, es una persona a la que conocí y con la que tuve una relación cordial a fines del 2010 y comienzos del 2011. Dejé de verlo un tiempo largo, y hace cosa de tres, cuatro meses, cuando estoy formando esta organización de formación política, vuelve a aparecer, conversa conmigo y le digo “únete”. Nunca ha trabajado conmigo”, contó Borea.