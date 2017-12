Alberto Borea opinó en contra del indulto para Alberto Fujimori [VIDEO]

Luego que lograra que el Congreso desestimara el pedido de vacancia contra el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski , el abogado Alberto Borea opinó en contra de un posible indulto para el ex mandatario Alberto Fujimori.

“Nunca estuve a favor de eso. Habrá que estudiar el caso. Yo no creo puramente en el indulto. Lo mejor a mi entender a razón de los 80 años que tiene (el ex presidente) es la casa por cárcel (arresto domiciliario). Es un tema distinto pero que no anula lo que hizo. El indulto es un perdón”, declaró Borea durante una entrevista con Beto Ortiz.

El defensor PPK destacó el desempaño del congresista Kenji Fujimori, durante el proceso de vacancia, al votar en contra de la decisión de su partido Fuerza Popular.

“Quiero hablar en positivo. No digo que Kenji es una gran figura ni mucho menos, pero es una persona que ha dado muestra, de lo que hablé ayer del libro escrito por John F. Kennedy, ´Perfiles de Coraje’", señaló Alberto.