Alberto Borea, abogado de PPK, implicado en posible compra de votos [VIDEO]

El abogado del mandatario Pedro Pablo Kuczynski, Alberto Borea , también estaría implicado en la posible compra de votos en contra de la vacancia presidencial, según las imágenes difundidas por Fuerza Popular.

El congresista de FP Moisés Mamani participó en las reuniones con el bloque de Kenji Fujimori, donde le ofrecieron obras a cambio de estar a favor del gobierno. Esta es la conversación:

Alberto Borea: Escucha, Moisés, podemos hablar para que te contacten, te doy un teléfono del ministro Bruno Giuffra. Si están apurados puedo ir a traer ahorita y se reúnen con él, ¿para que vamos a dar vuelta? (...)



Alberto Borea: ¿Te acuerdas quien era el premier?



Moisés Mamani: ¿Zavala? Ah ya Zavala lo convence a Giuffra



Alberto Borea: Así, de hecho, hermano.



Moisés Mamani: Lo que yo quiero es que me asegure en Puno está Ávila y yo no quiero entrar a pelear.



Alberto Borea: No te preocupes, yo hablo con Giuffra.

Alberto Borea conversa con Moisés Mamani.

En su defensa, Alberto Borea habló con Canal N y explicó que no se metía en temas políticos por lo que facilitó el número de alguien del Ejecutivo para disipar las dudas del legislador Mamani.

Alberto Borea fue el abogado del mandatario Kuczynski cuando este afrontaba su primera vacancia presidencial en diciembre del año pasado.