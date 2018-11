El congresista no agrupado Alberto de Belaunde aseveró esta tarde que el viaje de cuatro legisladores apristas a Uruguay no "es coherente" con el pedido de asilo político realizado por el ex presidente Alan García a la embajada de dicho país en el Perú.

"No veo cómo esto [el viaje de congresistas apristas] resulta coherente, pero creo que en el accionar del partido aprista referido a Alan García no siempre hay coherencia, ¿no?", sostuvo en diálogo con Canal N.

El legislador remarcó que en el Perú no existe persecución política y dio como ejemplo el viaje que los propios legisladores del Apra están realizando.

"Justamente porque vivimos en una democracia, justamente porque hay un Estado de Derecho, ellos como parlamentarios y como ciudadanos pueden viajar a otro país y expresarse libremente sin ningún tipo de restricción o de represión", señaló.

En esa línea, De Belaunde precisó que los parlamentarios tienen "todo el derecho" de viajar y exponer la situación del país ante sus homólogos uruguayos debido al carácter "profundamente político" del asilo.

"El asilo es una figura profundamente política, así que en realidad tienen todo el derecho, como también los congresistas del Frente Amplio, de viajar y exponer ante nuestros pares en Uruguay la posición que tenga cada uno", manifestó.

El sábado por la noche, el ex presidente Alan García pidió asilo político a la Embajada de Uruguay en el Perú debido a, lo que él considera, una persecución política en su contra, luego de que el Poder Judicial dictase 18 meses de impedimento de salida del país en su contra, en el marco de la investigación que le sigue el Ministerio Público por los delitos de lavado de activos y cohecho.

Antes de acudir al recinto diplomático García declaró que "no era ningún castigo" para él quedarse en el país y allanarse a las investigaciones de la fiscalía en su contra.