Alberto de Belaunde respalda marcha a favor de la cuestión de confianza

La ciudadanía saldrá hoy a las calles para marchar en apoyo a las reformas y al pedido de cuestión de confianza que el presidente Martín Vizcarra anunció el domingo en mensaje a la Nación.

Alberto de Belaunde, congresista no agrupado, se manifestó a favor de la movilización, pero consideró que el referéndum no revertirá el disgusto de la población con el Parlamento.

“Preocupa que las reformas no van a cambiar el descontento de la gente con el Congreso. La no reelección de congresistas no solucionará nada, pero entre este escenario de inmovilismo o la posibilidad de un debate ciudadano donde se vean estas reformas, sin duda alguna es preferible lo segundo”, dijo.

Por otro lado, Víctor Huarancca, líder del Frente Callao Dignidad, llamó a la ciudadanía a asistir a la marcha de hoy.

“Salgamos a marchar, estamos a un paso de vencer a la mafia. Si no hubiese sido por la cuestión de confianza, los congresistas no se habrían puesto a hacer la tarea como niños chiquitos. Apoyemos a Vizcarra”, exhortó el chalaco.

Gabriel Salazar, miembro de Asamblea Ciudadana, colectivo a cargo de la movilización, dijo a Perú21 que la concentración empezará a las 6 p.m. en la plaza San Martín.

El recorrido tomará la avenida Colmena, Tacna, Paseo Colón, Grau y Abancay. A esa hora, a unas cuadras, los congresistas deberían estar debatiendo las reformas.