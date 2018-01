Alberto de Belaunde: "Queremos que Enrique Mendoza nos diga toda la verdad"

El congresista Alberto de Belaunde , renunciante a la bancada de gobierno, comenta las próximas acciones que tomará en busca de la verdad respecto al indulto otorgado a Alberto Fujimori . Al culminar la entrevista, asegura que no usará este 2018 el membrete de “Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”, sino que sus documentos llevarán la denominación “Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”. “Hablar de reconciliación en este proceso es no tener ningún tipo de sensibilidad hacia las víctimas”, sostiene.

¿Durante el debate en el Congreso por la vacancia del presidente PPK, escuchó que se cocinaba el indulto a Fujimori en Palacio de Gobierno?

Sí, incluso me acuerdo que me pronuncié en Twitter en la línea de la información que nos dieron, que es que se trataba de un psicosocial. Nosotros recibimos de manera pública y privada informaciones del Ejecutivo de que no había un indulto en marcha y que mucho menos era un elemento de negociación política para evitar la vacancia.

¿Quién le afirmó eso a usted?

La premier, Mercedes Aráoz.

¿Ahora cree que la premier sabía que se estaba preparando el indulto y se lo ocultó?

No lo sé. Lo que sí sé es que nos pusieron en una situación muy incómoda. Gino Costa, Vicente Zeballos y yo ayudamos a conversar y a lograr que la bancada de Nuevo Perú no apoye el pedido de vacancia y uno de los temas que eran preocupación real de ellos era si la vacancia se estaba negociando o no. Nosotros dimos nuestra palabra. Por eso, una de las cosas que me motiva a renunciar, más allá del tema de fondo, que es sumamente grave, es que creo que un rol clave del congresista es ser vocero del gobierno, pero para serlo tienes que creerle al gobierno y, en este caso, nos mintieron.

¿Les mintió la premier?

El Ejecutivo. Nosotros vamos a pedir que el ministro de Justicia vaya a la comisión del sector en el Congreso a responder una serie de preguntas sobre posibles irregularidades en el proceso de indulto. Aquí es muy importante establecer responsabilidades políticas. Yo quiero ser muy cauto en señalar a Mercedes Aráoz o a alguien más. Lo que quiero es que se sepa la verdad.

¿La responsabilidad política alcanza al ministro de Justicia, Enrique Mendoza?

Él es el ministro directamente involucrado y es con base en sus respuestas que se establecerá si tiene responsabilidad o no, o si la responsabilidad alcanza a más personas. Es clave que nuestra oposición al indulto no quede solo en nuestra renuncia. Tenemos que ser coherentes sobre todo de cara a las víctimas. Gino Costa y yo insistimos mucho al presidente y a la premier para que el presidente se reúna con las víctimas y esto nunca se dio.

¿Desde cuándo pidieron eso al presidente?

No tengo la fecha, pero esto se ha dado en distintos momentos.

¿Y qué le decían en el Ejecutivo o el mismo presidente?

Que el tema venía.

¿Le volvieron a mentir?

(Silencio). Sí.

Nuevo Perú presentará una acusación constitucional contra Mercedes Aráoz y el ministro de Justicia. ¿Lo apoya?

Creo que primero tenemos que escuchar a los ministros. La figura es convocar al ministro de Justicia a la comisión o, en todo caso, la figura de la interpelación.

¿Si el ministro de Justicia no satisface sus preguntas, buscará firmas para presentar la moción de interpelación?

Sí. Yo siempre trato de no adelantarme, pero sí puedo decir que queremos que el ministro nos diga toda la verdad y usaremos todos los mecanismos que nos da la Constitución para lograrlo.

El Frente Amplio (FA) anunció la presentación de un pedido de vacancia a PPK. ¿Qué piensa de ello?

Hay un intento de aprovechamiento político del FA. Una vacancia no es algo que debe tomarse a la ligera, y si se plantea, debe ser como producto final de una investigación o si encontramos una situación de flagrancia, que en el momento se esté dando una situación política inaceptable.

¿Como el indulto?

No, flagrancia es, por ejemplo, cuando en el año 2000 Fujimori renuncia por fax desde Japón. En el momento que el Congreso se reúne para ver este tema, él se había fugado.

¿Hay dudas, para usted, de que el indulto fue negociado?

Creo que este fue un indulto político, no humanitario. Creo que ahora corresponde conocer toda la verdad, establecer las responsabilidades y asegurar que estas se asuman en su real dimensión.

¿Si se llega a demostrar que el indulto es político, sí ameritaría que PPK renuncie?

Ameritaría que se anule el indulto.

Las personas que marcharán este 11 de enero no piden solo que se anule el indulto; piden la renuncia de PPK.

Creo que el objetivo directo, en este momento, es conocer toda la verdad. Después de ello, que se establezcan las responsabilidades políticas que correspondan.

En las redes sociales, cuestionan que usted renuncie a PpK después del indulto y no lo haya hecho cuando se conocieron los cuestionamientos de Odebrecht a PPK, y cuando el mismo presidente reconoció que recibió “alguito” de esta empresa.

Mi posición siempre fue clara, de investigar todo acto de corrupción y no proteger a nadie. Mi renuncia a la bancada se produce porque creo que el gobierno ha ido en contra del mandato que nos dio la ciudadanía en las urnas.

¿Se siente traicionado?

Así es.

¿Pensó, al inicio del gobierno, que PPK lo iba a traicionar?

No. Yo siempre pensé que iba a estar en la bancada de gobierno hasta el último día.

AUTOFICHA:

* “Era congresista de Peruanos por el Kambio (PpK), pero renuncié cuando el presidente le dio el indulto a Alberto Fujimori. Soy abogado de la PUCP, tengo una maestría en Gobierno y Gestión Pública por la USMP y soy egresado del programa de liderazgo para la competitividad global de la Universidad de Georgetown”.

* “Me sorprende que Fujimori súbitamente ya no esté en una clínica, que se exprese políticamente por Twitter y que sea considerado un líder político del país. Él no ha sido librado de su responsabilidad. Fue condenado por delincuente y criminal, y debe ser tratado como tal”.

* “Una ley señala que cuando un funcionario público es denunciado, la institución pública asume la defensa, y si se demuestra que es culpable, tiene que reintegrar el dinero que se gastó. Pero sin duda yo, en el caso del presidente, no hubiera aceptado la defensa de la PCM para el caso Lava Jato”.