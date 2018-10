Alberto de Belaunde: PPK no dice la verdad porque el indulto sí fue negociado

El congresista no agrupado Alberto de Belaunde sostuvo que el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) miente al haber reiterado que el indulto humanitario a Alberto Fujimori no fue otorgado como parte de una negociación para frustrar la moción de vacancia que se debatió en diciembre del 2017.

"En la política rara vez hay coincidencias y, en este caso, fue evidente por la manera cómo se llevaron los sucesos que (el indulto a Alberto Fujimori) fue una negociación", declaró a RPP.

" PPK no está diciendo la verdad. No tengo la menor duda de que el indulto otorgado en diciembre aAlberto Fujimori fue político a cambio de los votos de Kenji Fujimori para librarse de la vacancia, eso lo tengo clarísimo", añadió.

Alberto de Belaunde declaró tras la publicación de una entrevista de PPK al diario El Comercio en la que el ex presidente manifiesta que no se arrepiente de haber otorgado el indulto humanitario a Alberto Fujimori , que lo hizo dentro del marco constitucional y sin alguna negociación de por medio.

" PPK desvirtuó, sin duda, la figura del indulto humanitario. Como lo vengo diciendo desde diciembre, este no fue un indulto humanitario, fue político y se negoció con los votos contra la vacancia", reiteró el parlamentario.

Alberto de Belaunde , junto con Gino Costa y el actual ministro de Justicia, Vicente Zeballos, renunció a Peruanos por el Kambio apenas se conoció que PPK le otorgaba el indulto humanitario a Alberto Fujimori el pasado 24 de diciembre.