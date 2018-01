Alberto de Belaunde: 'Si era un indulto humanitario, lo hubiera defendido'

El ex legislador de Peruanos por el Kambio, Alberto de Belaunde , aseguró esta noche que el indulto otorgado al ex mandatario Alberto Fujimori responde a un movimiento político y no humanitario.

"No podía seguir un día más. No solo porque creo que esto es un indulto político y no humanitario, sino también porque cuando uno es un congresista oficialista cumple un rol de vocería del Ejecutivo y tiene que existir una relación de confianza", dijo el congresista en diálogo con Milagros Leiva.

Alberto de Belaunde también cuestionó la rapidez con la que se otorgó el indulto, pues demoró solo 12 días, a diferencia de los 110 días que demoraron los otros indultos.

"Si era un indulto realmente humanitario, yo como defensor de los derechos humanos, no solo no hubiera renunciado sino que lo hubiese defendido porque todos tenemos derechos humanos", agregó el legislador.

De Belaunde también afirmó que a la luz de los hechos, Fujimori "no estaba grave". Esto en relación a su continua y activa presencia en redes sociales.