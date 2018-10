Alberto de Belaunde y Gino Costa sobre anulación de indulto: "La justicia no es odio"

Los congresistas Alberto de Belaunde y Gino Costa respondieron el gesto de la bancada fujimorista con unos letreros en sus escaños con el mensaje "La justicia no es odio".

Luego de que la bancada fujimorista apareciera en el hemiciclo con una serie de letreros en sus respectivos escaños en los que se leían mensajes como "Basta de odios" o "No más rencores", en referencia al fallo en contra del indulto a Alberto Fujimori, los congresistas de Belaunde y Costa respondieron con sus propios mensajes.

"La justicia no es odio", es la respuesta de los congresistas no agrupados. Fueron justamente ellos quienes renunciaron a la bancada de Peruanos por el Kambio luego de conocer que el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski decidiera otorgar el indulto a Alberto Fujimori.

Ahora que súbitamente se permiten los letreros en el Congreso, habrá que recordar que la justicia no es odio. pic.twitter.com/MraLc5bKCD — Alberto de Belaunde 🇵🇪 (@AlbertoBelaunde) 3 de octubre de 2018

Como se sabe, El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del juez Hugo Nuñez Julca, declaró inaplicable el indulto otorgado al ex presidente Alberto Fujimori, quien fue excarcelado por razones humanitarias en diciembre del año pasado, y ordenó su ubicación y captura inmediata.