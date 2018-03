Alberto de Belaunde: "Si yo fuese PPK, pediría que la sesión sea pública"

El ex oficialista Alberto de Belaunde considera que desde Palacio de Gobierno no deberían poner restricciones al encuentro del presidente Pedro Pablo Kuczynski con los miembros de la comisión Lava Jato. Además, indica que, en caso de darse la vacancia, Martín Vizcarra debe ser el sucesor del mandatario, por lo que señala la Constitución y por la elección de las personas.

Mañana se debatiría en el Pleno si se acepta, o no, la moción de vacancia.

Primero, creo que acá hay una alianza muy rara entre la izquierda y Fuerza Popular para que se lleve a cabo este segundo pedido de vacancia. Mi posición para esta nueva moción, así como la de (los ex oficialistas) Gino Costa y Vicente Zeballos sigue siendo la que tuvimos del 21 de diciembre (con el primer pedido), y es que consideramos que una solicitud como esta debe ser tomada con seriedad y rigor político.

¿Los tres votarán en contra?

Creo que lo importante en un caso como este es contar con todos los elementos de juicio, y al día de hoy no los tenemos. No basta con los testimonios, hay que cruzar la información y tener la documentación. Este segundo pedido de vacancia se ha hecho antes de que el presidente vaya a la comisión Lava Jato y cuando en dicho grupo no se ha hecho ni un informe preliminar. Creo que por ahora el pedido de vacancia es impertinente, así que no votaremos a favor del mismo.

Pero el presidente se reunirá con los miembros de Lava Jato el viernes 16 de marzo.

Sí, y creo que hace mal en presentarse recién, porque recordemos que en diciembre hubo un mensaje a la Nación en el cual el mandatario se comprometió con la ciudadanía a recibir a la comisión Lava Jato, y recién a mitad de marzo lo hace. Eso no me parece serio.

El jefe de Estado decía que quería esperar las declaraciones de Jorge Barata.

Si la intención es decir toda la verdad en sus declaraciones, es absolutamente irrelevante lo que tenga que decir Barata. En estos casos dices la verdad y con la versión que brinde el ex representante de la empresa Odebrecht solo lo corroboras.

Desde Presidencia también se han puesto restricciones para este encuentro...

Si yo estuviese en el lugar del presidente, pediría que la reunión fuese pública, por un lado, para que la gente conozca mi posición y, por otro, para que si existiese algún tipo de maltrato, la gente pueda ser testigo. Lo mejor es la transparencia total.

¿No favorecen al mandatario estas decisiones?

No; al contrario, terminan dañándolo más. Creo que tendría sentido alguna restricción si no quiere que se filtre la información, pero si lo que vas a decir es algo que demostrará tu inocencia, entonces que se filtre todo.

¿Está siendo mal asesorado el mandatario?

En este tema en particular, sí. La transparencia es la mejor estrategia, pero creo que en el Ejecutivo desde el primer día se entendió mal su mandato popular, que fue la preocupación frente a lo que significaba el fujimorismo.

A su parecer, ¿Martín Vizcarra debe asumir la presidencia en caso de darse una vacancia?

La misma posición institucionalista que me lleva a pensar que la vacancia no debe proceder es la que me dice que quien debería suceder al jefe de Estado es el vicepresidente Martín Vizcarra. No puede generarse un vacío de poder, y el vicepresidente no puede ignorar el mandato que le dio la gente.

Desde el oficialismo dicen que sería una traición.

Se trata de cumplir lo que dice la Constitución, e igual de importante cumplir lo que la ciudadanía le encomendó al vicepresidente. Lo que no creo es que con el cambio se dé un fin a la crisis política, y considero que la confrontación no va a pasar. Esta suerte de avasallamiento contra el Ejecutivo, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, y la prensa, va a continuar.

Desde la oposición dicen que con Vizcarra habría un mejor clima y gobernabilidad.

¿Los que lo dicen son la misma bancada que pedía la renuncia de Vizcarra, no solo al Ministerio de Transportes, sino también a la vicepresidencia cuando lo interpelaron? Seguro ya se olvidaron de eso, o el verano los ha puesto de mejor humor. Me resulta difícil creer ese compromiso.

¿Cree que desde Fuerza Popular buscarían manipularlo?

Conozco a Martín Vizcarra y su trabajo, y no creo que se preste para ser títere de nadie. Probablemente el cálculo en estos mensajes de la oposición es evitar que se genere un vacío de poder y tratar de convencer a la mayor cantidad de congresistas que voten a favor de la vacancia.

Él aún no se ha pronunciado. ¿Hace lo correcto?

Yo no he tenido contacto con él desde diciembre del año pasado cuando dio su pronunciamiento junto con el gabinete (de respaldo al presidente), y creo que en su rol de embajador (de Canadá) no se ve bien que haga declaraciones políticas.

La semana pasada se aprobó en el Congreso un proyecto para modificar el Reglamento del Legislativo sobre la cuestión de confianza.

Es abiertamente inconstitucional, porque se quiere manejar como si fuera una reforma reglamentaria cuando es una reforma constitucional. Esto lo hacen porque no tienen votos ni tiempo. Uno no puede legislar las competencias del Ejecutivo cambiando así el reglamento del Congreso.

¿Cómo se puede tomar esta posición del Congreso?

Es un avasallamiento a las instituciones y una actitud poco democrática. Una de las cosas que debemos entender los que estamos en política es que ningún poder es absoluto. Creo que Fuerza Popular tenía la oportunidad histórica de demostrar que son democráticos, pero lamentablemente su actitud deja mucho que desear. Sin duda, han abusado de la mayoría parlamentaria.

AUTOFICHA



- “Soy de Lima, pero con sangre arequipeña. Abogado de la PUCP, y cuento con una maestría en Planificación Territorial por la Universidad de Barcelona. Egresé del programa de liderazgo de la Escuela de Negocios de Georgetown University y escribí Más allá del arcoíris. Autoridades LGBTI en América Latina”.



- “No me arrepiento de haber renunciado a Peruanos por el Kambio porque lo hice por principios, y así no tenga presidencia de una comisión o pertenezca a una de ellas, estoy tranquilo con mi conciencia. No tenemos los votos, pero sí la fuerza para expresar nuestras ideas”.



- “No me uniría al grupo de Kenji Fujimori porque sería incoherente, ya que yo renuncié a PpK por el indulto, así que no podría unirme a la bancada que lo representa. Creo que formar bancada, en caso de que se pudiera, debe significar que debes tener las mismas ideas y los mismos valores para tomar decisiones.