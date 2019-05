Alberto de Belaunde: "A Fuerza Popular nunca le ha interesado sancionar al fiscal Chávarry"

Hoy se debate el informe que recomienda la destitución e inhabilitación del fiscal supremo Pedro Chávarry, y para Alberto de Belaunde hay preocupación por la postura de Fuerza Popular (FP).

¿Le preocupa lo que sucederá mañana (hoy) con el caso Chávarry)?

Sí preocupa la decisión de la Permanente. La evidencia muestra que hasta el momento FP ha tenido una actitud de proteger a Chávarry, empezando por cómo se demoró en procesar las denuncias y, cuando el fiscal cae, cómo es que mantienen la idea de rechazar cualquier acusación.

Hay cierto temor de algunos parlamentarios en que FP no dé quórum a la sesión.

En estos dos años y medio, esa bancada ha usado mucho el tema del quórum para presionar o imponer sus deseos. Cuando fui presidente de la Comisión de Justicia, lo sufrí.

¿Cómo afecta que no se haya reconformado las comisiones y que el fujimorismo tenga 18 congresistas de 29 en la Permanente?

Esto afecta muchísimo al Congreso y la legitimidad de espacios tan importantes como la Comisión Permanente. Estamos hablando de un espacio donde siete de diez bancadas toman las decisiones como si representaran a los 130 congresistas. Lamentablemente, hasta la fecha no ha sido posible la reconfiguración de la Permanente porque el fujimorismo sigue en la actitud de no querer reconocer la realidad política del Parlamento.

Con los votos de la bancada mayoritaria se puede aprobar o rechazar el informe sobre el caso Chávarry.

Preocupa eso porque hemos visto la actitud contemplativa que ha tenido FP frente al caso Chávarry. Hay hechos que demuestran que a ellos nunca les ha interesado que se investigue o que haya un tipo de sanción para el cuestionado fiscal.

¿Hay pruebas suficientes para aprobar el informe?

De sobra. Y eso que no cuenta en el informe la denuncia constitucional presentada por la fiscal Zoraida Ávalos. Cada día del fiscal Chávarry en el Ministerio Público es un día que afecta la institucionalidad de un organismo fundamental para la lucha contra la corrupción.

Una denuncia similar a la de la fiscal fue archivada hace unos meses y se dijo que fue porque no fue bien presentada.

Son formalismos más que formalidades los que ha usado FP en este caso. No me sorprende. César Segura (presidente de la Subcomisión) siempre ha buscado cubrir de formalidad lo que es una voluntad de blindaje. Siempre ha habido la intención de evitar que Chávarry sea destituido.

Cambiando de tema, ¿qué significaría para el Congreso y para el país que FP nuevamente presida la Mesa Directiva (MD)?

FP ha caracterizado su manejo de la Mesa como una suerte de extensión de la vocería de su bancada, quienes han presidido, con la excepción de Salaverry, no han sido presidentes del Congreso, han sido presidentes de la bancada a la cual representan y eso daña la institucionalidad del Parlamento, por no señalar la poca transparencia. Ayer (domingo) hemos visto un reportaje que denunciaba irregularidades en las contrataciones el último día en la gestión de Luis Galarreta. Necesitamos una MD que responda a la pluralidad de voces que hay en el Parlamento y que permita el trabajo constructivo con el Ejecutivo.

¿Salaverry debe seguir en la presidencia?

Si Daniel Salaverry logra ser fruto del consenso, yo no tendría ningún problema porque creo que ha demostrado un cambio de actitud de cuando fue vocero de Fuerza Popular.

¿Con quién tiene alianzas el fujimorismo?

Hay una clara comodidad de Concertación Parlamentaria (CP) con FP, creo que es visible. Yo espero que CP entienda el momento político en el que estamos y no se preste al juego del fujimorismo.

Y sobre la reforma política, ¿hay voluntad por un cambio en el Legislativo?

De ninguna manera. Creo que el Congreso actual es fruto de un sistema político con serios problemas. Si se hace una reforma política exitosa, muchas de las personas, de las fuerzas políticas, desaparecerían. Es pedirle a una clase política que firmen su acta de defunción y no lo van a hacer. Por eso creo que el presidente Vizcarra debe convocar a una cuestión de confianza por la reforma política, y debe dejar claro que podría aplicar lo que la Constitución establece en caso la cuestión de confianza sea rechazada.

¿El cierre del Congreso?

El cierre constitucional del Congreso. Hago énfasis en la palabra constitucional porque es una figura que está presente en la Constitución y que justamente busca solucionar situaciones de entrampamiento y de crisis institucional como la que vivimos hoy día. Crisis generada y mantenida en el tiempo por el fujimorismo.

¿No fue un error o una exageración que el mandatario vaya al Parlamento?

El presidente trazó muy bien la cancha ese día ante una actitud que ya conocemos de Fuerza Popular, que habla de diálogo, de una nueva actitud, pero de inmediato ataca. Lo que hubiese deseado es que después diera un mensaje a la Nación explicando su decisión y pida la cuestión de confianza.

Pero hay un cronograma que se ha establecido.

Pero ya se mandó al archivo la reforma con lo de la inmunidad. Acá se quiere decir que todavía están pendientes los proyectos de reforma del Reglamento, pero esos son proyectos menores. Yo creo que la inmunidad debe ser eliminada, y exhorto al presidente a presentar un nuevo proyecto y la cuestión de confianza.