Alberto de Belaunde: “En FP no hay una autocrítica”

Fue la imagen parlamentaria de la semana que culminó. Alberto de Belaunde se enfrentó a la bancada fujimorista, a quien acusó de mantener un “pacto de impunidad” con el ex fiscal de la Nación Pedro Chávarry, indicando que representa la voz de la mayoría de la población. Este es su análisis en frío de la crisis en el grupo naranja.

¿Qué opina de lo sucedido ayer, el retiro de la moción de censura y las renuncias en Fuerza Popular (FP)?

Creo que lo que pasó ayer (el jueves) fue la derrota política no solo del fujimorismo sino de una manera de hacer política. Durante dos años y medio, el fujimorismo ha hecho de la confrontación, de la imposición, del ejercicio abusivo del poder, su característica más notoria. Eso ya no es sostenible, y no lo es porque sus propios integrantes se han ido cansando de esta manera de hacer política. Entonces, lo que demuestra lo sucedido ayer (jueves) es un nuevo escenario y un nuevo Congreso en el cual el fujimorismo tendrá que encontrar una manera de comportarse de forma más democrática.

Porque ahora no solo la ciudadanía es la que está cansada de esa forma de hacer política, sino que los propios legisladores fujimoristas lo están.

Así es, y yo me imagino que todavía hay varios colegas dentro de FP que están empezando a preguntarse: no hay reelección en 2021, nos vamos todos, ¿cómo quiero ser recordado? Y nadie quiere ser recordado como alguien obstruccionista o parte de un proyecto político abusivo. Creo que esto es un factor importante para explicar lo que sucede hoy en el fujimorismo.

Hay legisladores en Fuerza Popular que están reflexionando sobre su labor, pero hay otros que no…

Ah, genio y figura hasta la sepultura. Claro.

No es que todos no quieren ser recordados como obstruccionistas.

No, no hay un ejercicio colectivo, no hay una autocrítica. En varios programas de televisión sus colegas le han dicho a representantes conocidos de FP qué autocrítica podrían realizar, porque, claro, no es normal empezar con 73 congresistas y ahora tener 50 y pocos, y son incapaces de reconocer un solo error. Eso es bastante sugerente. Incluso ayer (jueves) salieron a decir una inexactitud al indicar que, bueno, retiraban la moción de censura porque el presidente del Congreso les había reconocido que no había aplicado bien el reglamento en el debate del día lunes. Algo así insinúan en su pronunciamiento escrito.

Y el presidente Salaverry se los aclaró en Twitter.

Claro, eso no es verdad (risas). En todo momento se ha aplicado el reglamento y hasta el propio presidente del Congreso les ha enmendado la plana. Entonces, sí, es necesario, por el bien del funcionamiento del Parlamento, que haya una mirada más crítica e introspectiva de parte del fujimorismo.

Con la renuncia del bloque de Kenji Fujimori hubo un primer golpe en cuanto a disidencias en FP. Ahora se han ido cinco y se pueden ir más. Si FP ya estaba golpeada en aquella oportunidad, ¿cómo queda ahora?

Pues creo que, sin duda, está debilitada, pero lo que necesitamos en el Congreso es una recomposición de los distintos espacios de deliberación. El Congreso tiene que reflejar la nueva composición política, no podemos esperar hasta julio para hacer eso.

¿Qué va a plantear la Bancada Liberal?

Al igual que otras fuerzas democráticas en el Parlamento, pediremos una inmediata recomposición de comisiones, de la Comisión Permanente y del Consejo Directivo para que esto refleje la nueva realidad que estamos viviendo.

¿Harán el pedido escrito?

Sí, lo presentaremos de manera formal y también lo plantearemos en la siguiente reunión de la Junta de Portavoces, la próxima semana.

La diferencia con FP se inició el lunes. Ellos no quisieron asistir a la Junta de Portavoces y se retiraron del Pleno luego de que usted les dijera lo que muchos piensan, que tienen un pacto de impunidad con Pedro Chávarry, al evitar que se tramiten las denuncias en su contra, y se negara a retirar las palabras. ¿Usted reivindica su actitud?

Sí, yo hice una valoración política en torno a los hechos referidos al caso Chávarry. Recordemos lo que muestra el chat La Botica, lo que señala un testigo protegido y la tesis fiscal recogida por el juez Concepción Carhuancho, el dato objetivo de que durante meses el fujimorismo se negó a priorizar las denuncias contra el fiscal Chávarry, las permanentes muestras de acoso que hubo de parte del ex fiscal de la Nación hacia los dos fiscales más incómodos del fujimorismo que terminó con esta infausta medida del 31 de diciembre, la remoción de ambos fiscales; recordemos que la primera persona en salir a respaldar al fiscal Chávarry fue el vocero de FP, Carlos Tubino. Entonces, uno ve todos estos hechos, de manera integral, y te lleva a hacer la valoración que yo hice en el Pleno, que es que existe un pacto de impunidad.

¿Este pacto de impunidad, a raíz del retiro de la moción y de las disidencias, puede cambiar?

Yo espero que sí. Lo veremos la próxima semana, de acuerdo a cómo sea la actitud de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales respecto al señor Pedro Chávarry. Cada día que pasa sin que el Parlamento actúe es una vergüenza para nuestro deber de control político y para el propio Congreso. Y queda claro, con las presentes denuncias, que el señor Chávarry no debería seguir un día más en el Ministerio Público.