CNM: "Poner sus cargos a disposición no es aceptable, exigimos la renuncia", reclama De Belaunde

La decisión de cuatro miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) , incluyendo el presidente de la entidad Orlando Velásquez , de poner sus cargos a disposición del Congreso de la República no fue bien recibida por algunos legisladores.



Alberto de Belaunde , congresista no agrupado, sostuvo que este mecanismo "no es aceptable" y, en ese contexto, se pronunció a favor de la renuncia. "Nosotros exigimos la renuncia, (esto) no es aceptable. El viernes, independientemente (de esta medida), debería removerse a todos los consejeros ", subrayó el parlamentario.



|De Belaunde añadió que hoy en la tarde la Comisión de Justicia escuchará los descargos de los consejeros tras lo cual se elaborará un informe. "El viernes tranquilamente se puede aprobar remoción siguiendo el debido proceso. No podemos seguir dilatando este primer paso que es fundamental", manifestó.

Sobre el mismo tema se pronunció también la legisladora Úrsula Letona, de Fuerza Popular, quien señaló que el tema se resolverá este viernes en el Pleno .

Precisó que en dicha jornada "cada congresista puede demostrar de qué lado estamos y tomar una decisión respetando el debido proceso y derecho de defensa", refirió.