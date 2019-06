De Belaunde considera que Fuerza Popular no debería presidir la Comisión de Constitución

El congresista Alberto de Belaunde (Bancada Liberal) consideró que Fuerza Popular no debería seguir al frente de la Comisión de Constitución tal como ocurre en la actualidad, pues dijo, entorpece la evaluación de la reforma política. Este grupo de trabajo está liderado por Rosa Bartra.

En ese sentido, el legislador indicó que es urgente revisar la recomposición de las comisiones en el Legislativo, a fin de que la bancada fujimorista no imponga una “mayoría ficticia” en este grupo de trabajo o en la Comisión Permanente.

“Si se hubiera concretado la recomposición hace meses, una consecuencia muy concreta es que hoy [el ex titular del Ministerio Público] Pedro Chávarry ya no sería fiscal. El fujimorismo no impondría su mayoría ficticia y digo ficticia porque ya no tiene el número de congresistas que tenía hace dos años”, señaló a Andina.

Asimismo, De Belaunde resaltó que Fuerza Popular es la primera minoría en el Parlamento y ya no tiene mayoría, al contar con 55 legisladores.

“Al fujimorismo, le tocará perder un par de comisiones de trabajo. Hace meses llegamos a un acuerdo de portavoces, el cual fue bloqueado en el pleno, pero la situación actual amerita que se cumpla con lo acordado”, expresó.

Finalmente, manifestó que se debe hacer respetar la proporcionalidad de las fuerzas en el Congreso y se deben sincerar los grupos de trabajo con los miembros de las nuevas bancadas.

-“Decisión se tomará en su momento”-

Este domingo, el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, refirió en entrevista con El Comercio que la decisión de que Rosa Bartra deje de presidir Constitución se tomará “en su momento si es que las comisiones se recomponen”.

“Esa es una decisión que tendrá que tomarse en su momento si es que las comisiones se recomponen. Lo que sí creo es que la cúpula de Fuerza Popular le ha hecho muchísimo daño al Congreso y le está haciendo muchísimo daño al país”, dijo.