Alberto de Belaunde: "El Congreso no debe darle la espalda a la ciudadanía"

Luego de que el presidente Martín Vizcarra anunciara que presentará un proyecto de reforma constitucional para adelantar las elecciones generales para 2020, el vocero alterno de la Bancada Liberal, Alberto de Belaunde, expresó su respaldo al planteamiento.

"Apoyo la salida constitucional que plantea el presidente Vizcarra a la crisis política e institucional. ¡El Congreso no debe darle la espalda a la ciudadanía en esta coyuntura!", escribió en su cuenta de Twitter.

El jefe de Estado planteó el adelanto de las elecciones para 2020 porque "la voz del pueblo peruana tiene que ser escuchada, por ello esta reforma constitucional deberá ser ratificada mediante referéndum".

Los que se oponen

No obstante, quien no tomó bien esta propuesta fue el aprista Jorge del Castillo quien a su salida del Parlamento comentó que la propuesta del mandatario "no es viable porque implica forzar el cierre del Congreso".

"Lamento que estemos en una incertidumbre que nos han puesto, termina (su discurso) de una forma violenta", resaltó.

Pero además, Del Castillo advirtió que "salirse" de lo que dice la Constitución "puede traer consecuencias".

En tanto, Cecilia Chacón (Fuerza Popular), consideró que la propuesta del mandatario buscan perjudicar al país y que da una señal de que somos una nación "que perjudica su Constitución".

"Este es un show para los medios porque los tiempos no dan (...) pedir adelanto de elecciones porque le tiene miedo a un candidato,

entonces eso no es democrático, no se puede actuar de manera irresponsable", comentó.