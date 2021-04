Alberto Beingolea renunció a la presidencia del Partido Popular Cristiano (PPC). El excandidato a la Presidencia de la República por esa agrupación tomó la decisión luego de que al 99.951 % de las actas procesadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) se concluyera que el PPC obtuvo sólo 1.970 % de los votos válidos.

A través de una carta dirigida a los miembros de la Comisión Política del PPC, a la que tuvo acceso Perú21, Beingolea agradeció el apoyo y aliento permanente de los pepecistas pero lamentó no haber alcanzado los votos necesarios en la contienda electoral “al punto que, siguiendo las disposiciones legales, el partido perderá la inscripción”, sostuvo.

“Mi padre me enseñó que las personas de bien, al ejercer un cargo, asumen las consecuencias si los objetivos no son alcanzados. Por tal razón presento mi renuncia a la presidencia del Partido Popular Cristiano con la que me honraron estos años”, escribió.

“En nuestro país, donde solemos ver el triste espectáculo de autoridades aferrándose a sus cargos, los pepecistas tenemos la obligación de dar ejemplo de renuncia. Luis Bedoya nos enseñó que lo importante son las ideas que representamos y no las personas que circunstancialmente las encarnan. Así, convencido en la vigencia de nuestra doctrina, dejo la presidencia con la seguridad de que nuestra solidez institucional permitirá la aparición de nuevos liderazgos”, agrega.

Además, el exaspirante presidencial asegura en la misiva que no se apartará de la agrupación ”sobre todo en estos momentos en que toca llevar adelante un proceso de reinscripción” ante el Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones.

“Muy por el contrario me verán en primera fila o allí donde las nuevas autoridades dispongan recolectando firmas, recorriendo calles, difundiendo el mensaje socialcristiano hasta volver”, concluye.

