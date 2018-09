Alberto Beingolea: Reggiardo y Belmont "se mueren de miedo" de debatir

Alberto Beingolea , candidato del Partido Popular Cristiano (PPC) para la Municipalidad de Lima, acusó a Renzo Reggiardo y Ricardo Belmont de querer participar en un debate alternativo a los eventos organizados por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para no responder las preguntas que sus contrincantes quieren hacerles en persona.

"Esta pataleta, este arreglo entre los dos debe tener arregladas hasta las preguntas y respuestas porque los dos se mueren de miedo de contestar lo que hay que preguntarles en la cara", comentó Beingolea.

"Resulta que esos dos impresentables que no quieren presentarse al debate, ahora quieren debatir entre ellos y quieren hacerlo, como mayor afrenta, a la misma hora del debate del debate del JNE y creen esos dos que nos van a asustar", añadió en un video que difundió por redes sociales.

Según Alberto Beingolea , la ciudadanía sabrá valorar con su voto este 7 de octubre el hecho de que tanto Renzo Reggiardo como Ricardo Belmont no hayan acudido al debate que establecía el Pacto Ético Electoral del JNE.

"Esos candidatos que tienen un mínimo porcentaje por encima en las encuestas, dentro de su arrogancia de creer que van a ganar, esos candidatos no son capaces de cumplir con su palabra. Firman un compromiso ante cámaras para después negarlo. Esos no le cumplen a Lima", añadió.

Alberto Beingolea consideró que los votantes harán lo que el JNE no ha podido lograr: hacer respetar el Pacto Ético Electoral que firmaron todos los candidatos a la Municipalidad de Lima.

"Si el JNE no es capaz de hacer respetar este proceso electoral, no es capaz de hacer respetar al poblador peruano, no es capaz de hacer respetar las reglas establecidas, estoy seguro que el pueblo limeño sí será capaz", comentó.

Beingolea cuestionó así la invitación que hizo Renzo Reggiardo, quien no acudió al debate organizado por el JNE el 23 de setiembre, a Ricardo Belmont para debatir en Barrios Altos este domingo.

Ese mismo día será el segundo día del debate oficial realizado por el JNE. Entre los candidatos invitados figuran Alberto Beingolea, Ricardo Belmont y otros ocho postulantes a la Municipalidad de Lima.