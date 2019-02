"El PPC no tiene nada que ver con Odebrecht, los involucrados tienen que responder"

El presidente del Partido Popular Cristiano ( PPC), Alberto Beingolea , aseveró este miércoles que su agrupación no tiene "nada que ver" con la empresa Odebrecht. Precisó que son los militantes involucrados los que tienen que responder por el dinero recibido por parte de esta constructora.

"Ha habido un militante del partido, Horacio Cánepa, que ha estado muy metido con Odebrecht y que claramente en estos últimos días ha señalado a Lourdes Flores, a Hildebrando Tapia y a Juan Carlos Eguren. Los cuatro tienen que hablar", sostuvo en una entrevista con Canal N.

"El partido no tiene nada que ver en esto. El PPC está limpio", agregó.

En otro momento, Beingolea indicó que no le llamaba la atención los aportes de Horacio Cánepa a las distintas campañas del PPC porque este era militante de su agrupación y "siempre ostentaba tener mucho dinero".

"A mí no me llamaba la atención los aportes de Cánepa. Era un viejo militante, ex diputado, muy amigo de Lourdes, y que siempre ostentaba tener mucho dinero, entonces aportó. No llamaba la atención. Llama la atención cuando 12 años después Odebrecht dice que el señor fue a tocarles la puerta para pedirles plata", manifestó.

En esa línea, el también ex parlamentario manifestó que su "relación con Cánepa era pésima", por diferencias de carácter. Sin embargo, no dijo si le aconsejó a Lourdes Flores que se aleje del ex diputado.

Finalmente, Beingolea consideró que la ex candidata presidencial debió haber revelado que se había reunido con el ex representante de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, en su casa y no esperar la actual circunstancia para hacerlo.