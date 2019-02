Alberto Beingolea:"Odebrecht no aportó a ninguna de las campañas de las que tengo conocimiento"

El presidente del Partido Popular Cristiano ( PPC), Alberto Beingolea , aseveró este viernes que la empresa Odebrecht no aportó a su agrupación en "ninguna de las campañas" de las que tiene conocimiento. Indicó, en esa línea, que su partido "está limpio" e invitó a la prensa a "investigar sus libros y cuentas".

" Odebrecht no ha aportado para ninguna de las campañas de las que he tomado conocimiento. Comprenderán que soy presidente del partido hace un año, pero de lo que he tomado conocimiento, de todos los libros que yo he mirado, ninguno", sostuvo en diálogo con Canal N.

"El PPC está limpio, el PPC abre sus puertas, sus libros, sus cajones, cualquiera de ustedes, no solamente con la fiscalía, o para el Poder Judicial, cualquier periodista que quiera investigar, puertas abiertas para que vean todo lo que tengan que ver y todo lo que tengan que mirar", señaló.

Como se recuerda, Raymundo Trindade Serra confirmó este viernes la versión de un aspirante a colaborador eficaz que dijo ante la fiscalía que Odebrecht aportó US$200 mil a la campaña del PPC en el 2010 a pedido de Lourdes Flores, algo que la ex candidata rechazó. El ex ejecutivo detalló que el dinero se le entregó a Flores Nano en cuatro armadas a través de Horacio Cánepa.

Beingolea consideró, asimismo, que si alguna persona vinculada al PPC es imputada de algún hecho ilícito "esa persona tendrá que responder". Explicó, en esa línea, que su partido "no blinda a nadie".

"Si alguna persona es imputada, esa persona tendrá que responder. En el PPC no blindamos a nadie, abrimos las puertas y sostendremos que quien tenga que dar las explicaciones las den", manifestó.

"Primero es el Perú, después es el partido, al último los intereses personales. El PPC no tiene nada que ocultar", remarcó.



