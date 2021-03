El candidato presidencial del Partido Popular Cristiano (PPC), Alberto Beingolea, lamentó que el postulante de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, aún no confirme su asistencia a la tercera jornada del Debate Presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Consideró, en esa línea, que si López Aliaga no acude al evento, se le estaría corriendo al candidato presidencial del Partido Morado, Julio Guzmán.

“Lamento que López Aliaga no quiera venir, si se le corre a Guzmán imagínate que haría con Verónika Mendoza”, señaló en diálogo con TV Perú Noticias.

Beingolea aseguró que ha demostrado “cómo detener la amenaza de la izquierda” y consideró haber tenido “un buen debate”.

“Creo que ha sido un buen debate, hemos tenido todos la oportunidad de hablar en igualdad. El formato no me gustó demasiado, 30 segundos para dar una idea es muy poquito, pero no importa, creo que quedó bastante claro cuáles son las ideas nuestras”, manifestó.

“Me quedo sumamente tranquilo, creo que quedó en evidencia que no queremos una postura de izquierda”, añadió Beingolea.

