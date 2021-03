El candidato presidencial Alberto Beingolea relanza su campaña. Sus candidatos al Congreso por Lima, que fueron excluidos por el JNE, podrían seguir en carrera gracias a un fallo del Poder Judicial. Se considera de centro y alejado de las ideas de Lescano y del “candidato de los ricos”.

Según la encuesta de Datum, hay un 21% que aún no sabe por quién votar. ¿Cómo hará para que ese porcentaje voltee a mirarlo?

Estoy seguro de que el porcentaje es mayor. Lo que nos dice la realidad peruana es que el votante decide su voto al final. El 20% decide su voto en la cola y otro 20% lo decide una semana antes. Las encuestas son una foto del momento, va cambiando como ahora que el voto está atomizado. El peruano sigue buscando.

¿Y cómo encuentra al PPC?

Nos encuentra con la solidez de siempre. Tenemos un discurso que mantenemos. Nada de bailecitos ni chistes, tenemos propuestas firmes y sólidas. Le he pedido debatir a los candidatos para que el votante tome una decisión razonada en función de lo que escuchó y decidió.

Alberto Beingolea, candidato presidencial del PPC

En estos momentos la preocupación de la gente es trabajar sin enfermarse del COVID-19. ¿Cómo hará el PPC para garantizar la salud y el empleo?

A la par que atacamos el problema de salud, debemos atacar el problema del empleo. Vizcarra ha sido el peor presidente de la pandemia por números. Debemos asegurar que haya vacunas en el Perú, para comenzar. Nuestro plan de salud implica reforzar la primera línea, los centros de atención, el peruano debe encontrar salud en su posta médica. El sistema de salud peruano es pésimo y vamos a cambiar todo eso. El presidente morado dice que para el 28 de julio tendremos todas las vacunas, yo lo dudo. Entonces con eso hay que correr.

¿La decisión del JNE, de retirar a sus candidatos por Lima, puede ser la razón a su baja aceptación en las encuestas?

Me inclinaron la cancha. El JNE inventó una fecha, esa resolución fue de antología. Me cortaron las piernas, pero he seguido corriendo. El Poder Judicial ha sacado una resolución y me entregan la posibilidad de cubrir en cinco semanas, 35 días, lo que no se pudo hacer en sesenta. Ya comenzó la campaña por Lima, estuve en San Juan de Miraflores viendo los problemas de seguridad ciudadana. De qué vale que te vacunen si en la esquina te pueden matar por un celular. De qué vale que recuperes tu trabajo si en la esquina te van a robar tu plata. El tema de seguridad ciudadana es el principal problema del Perú hace años. Hemos decidido darle una lucha frontal contra la delincuencia.

¿El JNE fue muy reglamentarista o hubo algo más?

Hace unos días llegó al Perú una carta dirigida al JNE de parte del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, que no es poca cosa, le advertían que las decisiones que estaban tomando eran pésimas y eso puede generar responsabilidad internacional para el Perú. El JNE casi, casi es el elector porque decide quién es candidato y quién no. Las nimiedades procedimentales no pueden ser razón para sacar a un candidato, es el pueblo quien debe decidir quién va o no va.

¿En estas cinco semanas qué hará el PPC y los candidatos al Congreso por Lima para salir del rubro otros?

He retornado a la capital porque comienza la gran campaña por Lima que ha sido una plaza que normalmente nos ha sonreído. El electorado limeño me ha favorecido tres veces, en los buenos y en los malos resultados siempre me ha puesto en el podio. Confío en acercarme a ese elector para decirle que aquí estoy para cambiar las cosas. La cancha también me la inclinaron por un tema económico. Mi campaña es austera, que Dios bendiga la fortuna de Acuña y del candidato de los ricos López Aliaga. Estoy sorprendido por la plata de Lescano, Verónika Mendoza y Forsyth.

¿Quién cree que financia a Yonhy Lescano?

Eso es lo que no sé. La de Forsyth puede ser de exfinancistas de Ollanta Humala. Me asombra la fortuna de Lescano, de Vizcarra, de Verónika Mendoza. Camino por el Perú y veo que tienen propaganda de ellos por todas partes. Hay muchísimo dinero.

¿Puede ser propaganda espontánea?

No, no, no. El mismo arte, el mismo error ortográfico en el caso de Forsyth, veo la misma foto de Vizcarra y no la del candidato presidencial que es el señor alto que le carga la maleta al costado. Eso no es casualidad ni espontáneo. Son campañas con mucho dinero. Siempre le digo al elector: si ves tanta plata, sospecha, pues. El que invierte es porque quiere recuperar. Allí donde veas plata, no votes. Yo voy a recorrer Lima al estilo nuestro.

¿Cuál es ese estilo?

Ir al sitio y desde allí decirle a la ciudadanía lo que tenemos que hacer.

¿Qué hará con el proyecto Tía María en un eventual gobierno suyo?

Tenemos que activarlo. Con Tía María ha habido un largo proceso de desinformación masiva, fea, malintencionada de esta propuesta permanente de la izquierda radical que lo que quiere es tumbarse a la minería en todas partes. A partir de errores cometidos por la minería en el pasado, lo que dicen es que todo genera contaminación. Tía María está por encima de los estándares internacionales; si esto se pone en funcionamiento, al día siguiente generará 9 mil puestos de trabajo. El valle de Tambo no sufriría con Tía María. Tía María tendría que ir pero lo que ha habido es un discurso contaminante que ha invadido a la población, obviamente la población se rebela y dice me van a matar la chacrita, el campo; y eso no es así.

¿Se están jugando en estas elecciones quién es más radical que el otro?

Lescano parece más velasquista que belaundista, frente a esa situación viene la radicalización del otro lado; entonces aparece el candidato de los ricos a decir acá estamos. Pero el Perú les huye a los radicales, no les gusta. Tenemos que poner al Perú al centro, yo me siento tan a la derecha de Mendoza y Lescano, como a la izquierda de López Aliaga.

MÁS PROPUESTAS

“La reactivación económica del Perú pasa por destrabar el 50% de los proyectos parados que hay. Contraloría tiene mucho que ver con el detenimiento de proyectos. No está mal que observen, pero el proyecto debería seguir”, dice Beingolea.

“Queremos reactivar cuatro rubros: el sector forestal, la acuicultura, el turismo y la construcción. En estas cuatro hay un potencial de generación de empleo”, señaló el candidato.

“Necesitamos generar un proceso único ordenado para que los emprendedores no tengan problemas al momento de realizar sus trámites”, apuntó el del PPC.