Alberto Beingolea sobre Jorge Muñoz: "No tiene fuerza para pasar a Urresti"

El candidato a la alcaldía de Lima por el Partido Popular Cristiano (PPC), Alberto Beingolea , sostuvo que su contendor de Acción Popular (AP), Jorge Muñoz "no tiene fuerza para pasar" al candidato de Podemos Perú (PP), Daniel Urresti, en las elecciones municipales del 7 de octubre.

"Jorge Muñoz tuvo un debate bueno la semana pasada. Producto de ese debate bueno tuvo una subida en las encuestas. Una semana después no puede pasar a Urresti, no tiene fuerza para pasar a Urresti", afirmó en declaraciones a Latina.

Alberto Beingolea criticó a los otros aspirantes al sillón municipal debido a que "quien está detrás está desesperado por debatir y cuando sube ya no quiere debatir". Por ello exhortó a candidatos como Jorge Muñoz y Daniel Urresti a participar en discusiones sobre sus principales propuestas con él.

"Yo creo que con Muñoz sería interesante [debatir], me encantaría si todavía tiene ganas de debatir. Con Urresti también. O sea yo creo que es peligrosísimo para Lima que Urresti gane las elecciones. Me encantaría conversarlo con él porque sí estoy procupado", manifestó.

El postulante del PPC consideró como una desventaja que el debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones ( JNE) haya sido efectuado el último día en el que la ley permite publicar resultados de encuestas electorales.

"Yo tengo una desventaja. Mi debate ha sido ayer y ahora no se puede mostrar encuestas. No me estoy quejando porque esas son las reglas, pero definitivamente eso ha fastidiado a los diez que hemos participado ayer porque la evidencia del cambio de números no se va a ver", sostuvo.